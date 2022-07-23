"Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье подписывалось 30 лет назад под давлением российских военных"- с таким утверждением выступила президент Молдовы, гражданка Румынии, Майя Санду в интервью молдавскому телеканалу TVR, сообщает ТАСС
По словам президента Молдавии, "если бы не было присутствия и поддержки РФ режима в Тирасполе, то этот конфликт был бы решен до настоящего времени". "Это соглашение было подписано под угрозой 14-й армии(!), которая, естественно, не имела мирного предназначения, наоборот. В последующий период мы столкнулись с ситуацией, которая препятствовала развитию, до сегодняшнего дня не урегулирована приднестровская проблема. Очевидно, если бы не было присутствия и поддержки РФ режима в Тирасполе, то этот конфликт был бы решен до настоящего времени", - изложила свою точку зрения Санду, которая выступает за вывод военных и миротворцев из страны.
И неудивительно, что звучат такие заявления - на момент молдо-приднестровского конфликта ей не было и 20 лет, хотя знать историю родного края, не помешало бы. Примечательно, что с 2012 по 2015 годы Санду руководила Министерством просвещения РМ, а потому совсем не удивляет и то, что историю родного края дети в молдавских школах узнают из учебника "История Румын и всеобщая история", в котором и озвучена удобная "политика памяти" , где молдо-приднестровскому конфликту посвящена страничка текста с искажёнными до противоположности событиями , без упоминания причины конфликта и его жертв , его урегулирования и других важных и правдивых событий.
Эта "память" забыла видимо , что первый президент Молдавии Мирча Снегур "не поддержал Народный фронт Молдовы в стремлении к немедленному объединению с Румынией, за что Народный фронт одно время пытался объявить ему бойкот. Может об этом давлении и угрозах стоит вспомнить М. Санду или о том , что в период августовского путча 18-21 августа 1991, Снегур не выполнил требования ГКЧП и поддерживал президента России Бориса Ельцина", с кем и подписывал в 92г. Мирное соглашение. Но об этом не говорят в учебниках , как и нет в них и в умах некоторых , и о том, что международные организации ООН и ОБСЕ признали успех миротворческой операции, какой и сейчас она остаётся.
На основании этого документа в зоне молдо-приднестровского конфликта, продолжавшегося с разной интенсивностью с 1990 по 1992 год, – теперь мир. Местные жители могут без опасений строить свой быт, а политики – за столом переговоров решать стоящие перед ними задачи – искать взаимоприемлемую формулу политического урегулирования конфликта.
В Приднестровье российских военных считают гарантией безопасности. В 1995 году здесь прошел референдум, на котором больше 90% жителей левобережья Днестра поддержали присутствие российских военных.
Договоренности
Миротворцы РФ были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с вышеупомянутым соглашением, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдовы и Приднестровья.
После вывода 14-й армии в Приднестровье осталась Оперативная группа российских войск (ОГРВ) , которые задействованы в проведении миротворческой операции и охраняют военные склады с боеприпасами, сформировавшиеся после вывода советских войск из европейских стран. В соглашении 1992 года также говорится, что вопросы о статусе этих военных, порядке и сроках их вывода будут определены на переговорах между Россией и Молдовой.
Положение военных РФ осложнилось в 2014 году, когда Украина закрыла для них свои границы, что сделало невозможным снабжение контингента, со своей стороны Кишинев заблокировал ротацию военных. Проблему частично решили путем призыва на службу россиян, проживающих в Приднестровье и их около 90%. Пока один батальон несет службу в зоне безопасности конфликта вместе с "голубыми касками" Приднестровья и Молдовы, другие военные проходят обучение и охраняют склады с устаревшими боеприпасами в Колбасне. Каждые полгода они меняются.