В Румынии установилась аномальная жара, температура воздуха в некоторых местах достигает 40 градусов. Из-за жаркой сухой погоды только за 24 часа на территории соседней страны вспыхнуло около 300 пожаров, а 1200 гектаров сухой растительности, посевов и лесов превратились в пепел. В Яссах огонь настиг женщину в поле, она сгорела заживо. Более того, уже есть сожжённые дома, сообщает point.md
Сотни пожарных и десятки спецмашин пытаются остановить это бедствие, но в некоторых местах, например, в горах Родна, где трудно добраться до очагов возгорания, борьба ведется только метлами и лопатами.
Двадцать пожарных и местные жители пытались потушить пожар в лесу Доба. Пламя подобралось к свалке, где могли воспламениться отходы. Поскольку дым был ядовитым, RO-Alert предупредил тех, кто находился поблизости, чтобы они держали окна закрытыми.
В Шимиан-Мехединцах огонь проник в населенный пункт, сгорели минимум три здания.
Три пассажирских поезда оставались в течение нескольких часов на станциях Кампина и Флорешть-Прахова после того, как поблизости загорелись 50 гектаров растительности.
Премьер-министр Румынии призвал местные власти к более активному участию в предотвращении пожаров. Также объявлены санкции. Тем, кто поджег растительность, грозит штраф до 6 тысяч румынских леев - для физических лиц и 50 тысяч леев для юридических лиц.
«Трава вспыхивает, как порох»: из-за высокой температуры по всей Европе горят леса, горы и поля.
О катаклизмах, связанных с экстремально высокой температурой воздуха, рассказывает корреспондент «МИР 24» :
"Вместо окон зияющие черные дыры. Тяжело поверить, что совсем недавно в этих домах была жизнь. Пожар на склонах горы Пентели спровоцировала небывалая жара. А сильный ветер вместо того, чтобы дарить прохладу, разнес огонь. Один человек погиб, около 30 пострадали. Сотни жителей были вынуждены эвакуироваться. Природный пожар не добрался до Афин только благодаря оперативной работе спасательных служб. За два дня огонь уничтожил более двух тысяч гектаров леса вокруг столицы Греции.
В Польше, кажется, раскален сам воздух. Ежедневно в стране возникают от 40 до 60 природных пожаров. Из-за аномально жаркого июля сухая трава вспыхивает, как порох. Она может воспламениться даже от контакта с сильно разогретыми деталями автомобиля. Поэтому власти призывают людей не заезжать в лес.
В Турции под угрозой исчезновения когда-то четвертое по величине бессточное непересыхающее озеро Ван. Засуха грозит стереть его с лица земли. Вода все дальше отходит от берега, обнажая дно. На середине водоема уже стали появляться острова. По словам экспертов, дождей в этом регионе стало на 10% меньше, чем прежде. Из-за этого иссякают источники, наполняющие котловину".