Российский Центробанк взял курс на снижение ключевой ставки к докризисному уровню в пять процентов до конца текущего года. Курс рубля к концу года может вернуться к прежним значениям.
Такой прогноз высказал агентству РИА Новости заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации Иван Абрамов. По его словам, в случае реализации данного сценария, курс рубля может вернуться к показателю в 70−80 за евро, пишет EADaily
Ранее EADaily сообщало о том, что Банк России на заседании совета директоров 22 июля принял решение снизить ключевую ставку на 150 базовых пунктов — до 8% годовых.
Сенатор позитивно оценивает такую перспективу, поскольку низкая ключевая ставка увеличит доступность кредитов не только для граждан, но и для промышленности и экономики. Что будет стимулировать развитие отечественного производства.
«Снижение ключевой ставки необходимо, чтобы кредиты были доступными, чтобы экономика работала, а предприятия брали кредиты на организацию производств», — считает Абрамов. При этом, возврат курса рубля к значениям первой половины февраля является совершенно нормальным, и даже позитивным.
«Скорее всего, будет возвращаться к прежним значениям и курс рубля. Мы настолько сейчас укрепили рубль, что заниматься производством стало нерентабельно — легче все привезти из Китая, а не производить самим. Это очень опасно, экономика снова попадет в зависимость, от которой мы наконец стали уходить. Кроме того, это чревато ростом безработицы», — заключил глава сенатского комитета.