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По данным ООН, население Молдовы к 2050 году сократится почти на 17%
Молдова занимает восьмое место в двадцатке стран, в которых быстро сокращается население. Причинами убыли населения эксперты считают эмиграцию, низкую рождаемость и высокую смертность.
Информация, представленная в статье, опубликованной изданием Forbes, основана на данных ООН и показывает предполагаемые темпы сокращения населения с 2020 по 2050 год.
Отмечается, что 18 из 20 стран с быстро сокращающимся населением — это Восточная Европа. Список дополнили Куба и Япония.
Первой в списке стран с быстро сокращающимся населением стоит Болгария – по прогнозам ООН, население этой страны к 2050 году сократится на 22, 5%,
Для Литвы и Латвии прогнозируется потенциальный темп снижения почти на 22%.
В случае Украины ожидается сокращение населения почти на 20%.
В ближайшие 30 лет рост будет наблюдаться в Китае, Индии и африканских странах. Например, по данным на 2019 год, женщина в Нигере за свою жизнь рожает в среднем 6 детей.
- Сегодня, 17:38
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