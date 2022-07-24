Dnestr.TV

 
0

"В Молдове происходит очередная кража миллиарда"- мнение

"В Молдове происходит очередная кража миллиарда"- мнение

Бывший премьер-министр Ион Кику считает, что государство берет в долг почти под 20%, и квалифицирует эту акцию как «операцию по краже миллиарда 2.0».

«На каждый миллиард леев, взятых взаймы у коммерческих банков, государство платит в 3,4 раза больше процентов, чем до прихода к власти неграмотной и коррумпированной партии PAS...», — написал экс-премьер в Facebook, передает mybusiness.md

"В Молдове происходит очередная кража миллиарда"- мнение

«Из графика, опубликованного Минфином, видно, как выросли расходы государства на привлечение финансовых средств. Внезапное повышение начинается в сентябре 2021 года. Если до этого Минфин размещал годовые казначейские векселя по ставке 5,84%, то на этой неделе процентная ставка достигла 19,89%. Таким образом, на каждый миллиард леев, взятых взаймы у коммерческих банков, государство платит в 3,4 раза больше процентов, чем до прихода к власти PAS... Я не думаю, что Майю Санду интересует, кто вернет эти долги", - пишет Ион Кику.

Минфин "одалживает" эти деньги у отечественных коммерческих банков, чья чистая прибыль в I полугодии 2022 г. увеличилась на 74,8% и достигла 1,6 млрд леев.
  • Сегодня, 08:27
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • В Приднестровье сложная ситуация с оформлением российск ...
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • ПРБ представил информацию по величине средневзвешенного ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • В Приднестровье сложная ситуация с оформлением российск ...
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • ПРБ представил информацию по величине средневзвешенного ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна