Бывший премьер-министр Ион Кику считает, что государство берет в долг почти под 20%, и квалифицирует эту акцию как «операцию по краже миллиарда 2.0». «На каждый миллиард леев, взятых взаймы у коммерческих банков, государство платит в 3,4 раза больше процентов, чем до прихода к власти неграмотной и коррумпированной партии PAS...», — написал экс-премьер в Facebook, передает mybusiness.md
«Из графика, опубликованного Минфином, видно, как выросли расходы государства на привлечение финансовых средств. Внезапное повышение начинается в сентябре 2021 года. Если до этого Минфин размещал годовые казначейские векселя по ставке 5,84%, то на этой неделе процентная ставка достигла 19,89%. Таким образом, на каждый миллиард леев, взятых взаймы у коммерческих банков, государство платит в 3,4 раза больше процентов, чем до прихода к власти PAS... Я не думаю, что Майю Санду интересует, кто вернет эти долги", - пишет Ион Кику.
Минфин "одалживает" эти деньги у отечественных коммерческих банков, чья чистая прибыль в I полугодии 2022 г. увеличилась на 74,8% и достигла 1,6 млрд леев.