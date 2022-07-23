Dnestr.TV

 
0

Гиганты мировой киноиндустрии ищут пути возвращения в российский прокат

Гиганты мировой киноиндустрии ищут пути возвращения в российский прокат

Ряд зарубежных киностудий, в том числе Disney, Sony, Paramount и Warner Brothers, выразили желание вернуться в российский прокат путем параллельного импорта, пишет EADaily

Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление председателя Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова.

«Все студии закрыли офисы, но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России», — высказался он.

Воронков добавил, что такие студии, как Disney, Sony, Paramount и Warner Brothers, не могут публично и официально афишировать свое стремление к сотрудничеству с Россией, но все они «ищут каналы параллельного импорта».

Ранее в июле Воронков также рассказал, что число российских кинотеатров, показывающих нелегальные фильмы, выросло за месяц почти в восемь раз. По его словам, в июне пиратские фильмы показывали в 16 кинозалах, а в июле количество площадок, где проходили незаконные сеансы, составило уже 127.

Ранее EADaily сообщало о том, что американская корпорация IMAX, которая предоставляет одноименную кинематографическую систему, объявила о прекращении своей деятельности в России.
  • Сегодня, 08:46
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • В Приднестровье сложная ситуация с оформлением российск ...
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • ПРБ представил информацию по величине средневзвешенного ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • В Приднестровье сложная ситуация с оформлением российск ...
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • ПРБ представил информацию по величине средневзвешенного ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна