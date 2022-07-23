Ряд зарубежных киностудий, в том числе Disney, Sony, Paramount и Warner Brothers, выразили желание вернуться в российский прокат путем параллельного импорта, пишет EADaily
Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление председателя Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова.
«Все студии закрыли офисы, но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России», — высказался он.
Воронков добавил, что такие студии, как Disney, Sony, Paramount и Warner Brothers, не могут публично и официально афишировать свое стремление к сотрудничеству с Россией, но все они «ищут каналы параллельного импорта».
Ранее в июле Воронков также рассказал, что число российских кинотеатров, показывающих нелегальные фильмы, выросло за месяц почти в восемь раз. По его словам, в июне пиратские фильмы показывали в 16 кинозалах, а в июле количество площадок, где проходили незаконные сеансы, составило уже 127.
Ранее EADaily сообщало о том, что американская корпорация IMAX, которая предоставляет одноименную кинематографическую систему, объявила о прекращении своей деятельности в России.