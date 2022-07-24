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Пандемия может закончиться из-за "кентавра"

Пандемия может закончиться из-за "кентавра"

Пандемия COVID-19 может закончиться из-за подвида омикрона "кентавр", представляющего собой "живую вакцину", рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Жемчугов пояснил, что новый распространяющийся вариант "кентавр" более заразный, и, по мнению специалиста, вирус быстро "проиммунизирует" население.

"И на этом эпидемия закончится, я так думаю. Такая вероятность есть", — добавил Жемчугов.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что рост заболеваемости COVID в последние две недели отмечается почти по всей России, кроме Дальнего Востока, но он не взрывной.

Сегодня можно говорить о новой волне COVID-19 в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Можно сказать, что (идет. — Прим. ред.) новая волна, но она неопасная. Ели вы посмотрите, летальность не нарастает, даже уменьшается. Это такой, как я называю, "хвост" эпидемии, потому что новый подвид вируса вытеснит все предыдущие остатки предыдущих более опасных подвидов COVID-вирусов", — сказал Жемчугов.
  • Сегодня, 08:59
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