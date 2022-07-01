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В Петербурге проходят испытания трактора-беспилотника

В Петербурге проходят испытания трактора-беспилотника

В Петербурге приступили к испытаниям трактора-беспилотника. Техника оснащена системой автопилотирования на базе искусственного интеллекта. Благодаря системе радаров и камер машина сама разворачивается, выбирает плуг, ширину захвата, объезжает или тормозит перед препятствием. Трактор едет без механизатора, кабина пуста.

«Узлы, агрегаты и контроллеры заведены в общую интеллектуальную систему, позволяющую работать машине с минимальным участием человека или без него на определенных операциях», – объяснил генеральный директор завода Сергей Серебряков, пишет МИР24

Системой автопилотирования оснастили флагман петербургского завода – «Кировец». Мощность – более 400 л.с. Все, что нужно механизатору в такой современной машине – не забывать про руль и джойстик с кнопками. Все остальное «умная» система сделает сама – в зависимости от стиля управления и нагрузки на машину. Сама подберет нужную скорость и мощность двигателя, а также выберет идеальный диапазон работы коробки передач.

Помимо высокого уровня автоматизации и функционала, конкурентным преимуществом «умного» трактора перед иностранными аналогами станет цена.

«Не такая большая цена. То есть примерно около миллиона рублей к себестоимости добавляется. Я думаю, что в общей совокупности пользы, которую машина принесет, она будет экономически выгодна потребителю», – отметил Серебряков.

На деле это большая экономия земли, топлива и человеческих ресурсов. При этом разработка российских конструкторов не преследует цель вытеснить с полей человека. Наоборот, помочь ему с тяжелой рутинной работой.

  • Сегодня, 10:44
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