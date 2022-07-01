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Cadillac выпустит самый дорогой в своей истории автомобиль Celestiq

Cadillac выпустит самый дорогой в своей истории автомобиль Celestiq

Cadillac официально представил концепт Celestiq, который в скором времени превратится в серийную модель. В связи со статусом машины пока нет большого количества технической информации об этом автомобиле, который должен стать самым роскошным «Кэдди» за всю историю существования компании. Но известно, что это будет электромобиль, сообщает Autonews

Но зато уже сейчас известно, что серийная версия Cadillac Celestiq получит в салоне экран диагональю аж 55 дюймов: он будет простираться от одной двери до другой. При этом технологии позволят сделать так, что водитель не сможет видеть и слышать то, что будет смотреть пассажир на своей половине экрана. Экраны будут и для задних пассажиров, которые смогут во время путешествия наслаждаться потоковыми видео, сидеть в интернете, проверять почту или работать.

Cadillac выпустит самый дорогой в своей истории автомобиль Celestiq

Интересно, что каждый находящийся в салоне будет иметь возможность регулировать не только свой уровень громкости музыки, но и освещения.

По словам представителей Cadillac, при разработке новой модели они ориентировались на такие шедевры как модель V-16 довоенной эпохи и собранный вручную Eldorado Brougham 1957 года. «Эти автомобили представляли собой вершину роскоши в соответствующие эпохи и помогли сделать Cadillac эталоном мира», — сказал Тони Рома, главный инженер.


  • Сегодня, 17:21
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