Польские власти намерены создать сильнейшую сухопутную армию в НАТО, чтобы она могла дать отпор России, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак 24 июля газете Sieci, пишет eadaily.com
«Кремлевские властители не будут бить по сильным. Когда видят слабость, они атакуют. Как по артиллерии, так и по бронетехнике сильнейшей страны в Европе в конце концов не будет. Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные войска. Мы находимся на линии фронта, у нас есть граница с Россией и на севере, и фактически в военном плане, со стороны Белоруссии», — сказал политик.
Блащак также отметил, что польское войско должно быть столь многочисленным и сильным, чтобы само его существование могло отпугнуть потенциального противника.
Ранее глава правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил, что Польша перевыполнила план НАТО по повышению трат на оборону до 2% ВВП. По его словам, оборонные расходы государства достигли отметки в 2,4% ВВП. Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что на фоне геополитической нестабильности в Европе планируется закупить порядка 180 танков K2 и 48 истребителей FA-50 производства Южной Кореи.