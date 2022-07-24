Предложение переименовать Киевский вокзал в Брянский внес самый молодой депутат, первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной думы Василий Власов, сообщает eadaily.com
Вернуть историческое название крупнейшем вокзалу Москвы, который находится в центре столицы, Василий Власов предложил на фоне спецоперации, обострившей старые вопросы. Еще в 2016 году киевский горсовет предложил переименовать Московский проспект в Киеве в проспект имени Степана Бандеры. И хотя в 2019-м Окружной административный суд Киева это решение отменил, апелляционный суд постановление обжаловал.
Василий Власов уже не в первый раз вносит такое предложение. Первое было в 2019 году, второе – примерно месяц назад.
Предложение о переименовании Киевского вокзала в Брянский будет направлено в мэрию Москвы 25 июля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.
Он добавил, что переименование одного из 10 железнодорожных вокзалов столицы предлагается вынести на голосование жителей.
«Наша инициатива заключается в том, чтобы граждане Москвы через „Активный гражданин“ проголосовали, чтобы администрация города вынесла на голосование этот вопрос. Если москвичи поддержат, я буду рад. А захотят оставить Киевский — никто ничего менять не будет», — отметил он. По его словам, вокзалу предлагается вернуть его первоначальное имя - Брянский , которое он носил с 1918 по 1934 год.
«Наши оппоненты на Украине выдумывают название, лишь бы оно никак не связано было с Россией и с русскими людьми. В случае с Киевским вокзалом мы возвращаем историческое название», — резюмировал парламентарий.
Главархив Москвы рассказал, как строился Брянский вокзал:
«В конце XIX века Общество Московско-Киевско-Воронежской железной дороги обратилось к правительству с прошением разрешить проложить пути от Москвы до Брянска. Согласие было получено в 1895 году, а спустя два года началось и само строительство Брянского вокзала, сведения о котором сохранились в Главархиве.
Станцию достроили в марте 1899-го. 29 июня 1899 года Брянский вокзал освятили, а 1 августа состоялось официальное открытие железной дороги — теперь по ней могли ходить два пассажирских состава».
Вид на здание Киевского вокзала. 1930-е годы. Фото: Главархив Москвы
Старое здание вокзала не соответствовало необходимым требованиям, поэтому в 1912-м, к столетию Бородинской битвы, началось возведение нового.
Здание железнодорожного вокзала было заложено в 1914-м по проекту инженера Ивана Рерберга. Строительство продолжалось несколько лет и было закончено в 1920 году, уже после революции. Первый поезд с этой платформы отправился 18 февраля 1918 года, а окончательно достроен вокзал был в 1920 году, а Киевским вокзал стал только в 1934 году. Здание вокзала стало не только самым большим вокзалом Москвы, но и одним из самых красивых зданий в городе. В это время, когда архитектурные предпочтения были на стороне модерна, Брянский вокзал был нетипичным строением.
Оформление залов акцентирует внимание на преемственности времен и памяти об Отечественной войне 1812 года. Само здание построено в неоклассическом стиле с элементами ампира.
Непосредственно к вокзалу прилегает дебаркадер, платформы которого накрыты гигантской остекленной аркой в форме параболы (длина 321 метров, ширина пролёта 47,9 метров, высота 28 м, общий вес конструкций — более 1250 тонн) – это одна из самых известных архитектурных работ В.Г. Шухова в Москве, настоящее украшение Киевского вокзала. Именно под этот величественный стеклянный купол приходят поезда. В канун Олимпиады 1980 года конструкция была модернизирована и расширена.
Ассиметрично вокзалу установлена 51-метровая башня с часами. Она украшена скульптурами орлов, напоминающих памятники с Бородинского поля. Механические часы, установленные на этой башне, — единственные за исключением Кремлевских Курантов, переводятся вручную дважды в год на зимнее и летнее время.
Киевский вокзал является объектом культурного наследия России федерального значения.