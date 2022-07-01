Проверка финансовой отчетности МВД за 2021 год выявила любопытные данные. Счетная палата Республики Молдова установила, что в прошлом году расходы на персонал выросли почти на 300 млн леев по сравнению с 2020 годом.
Расходы на персонал составили 2328,9 млн леев, а на их рост почти на 282 млн леев повлияло увеличение ставки в зависимости от классов оплаты труда.
Некоторые учреждения, подведомственные МВД, допустили превышение взятых на себя обязательств в отношении указанных отчислений на сумму почти 30 млн леев по группе счетов «Расходы на персонал» и, соответственно, на 4 млн леев по группе счетов «Социальные расходы». Причиной этих повышений стала оплата неиспользованного отпуска без финансового покрытия, передает anticoruptie.md
В ходе проверки было выявлено около 5400 сотрудников МВД, перед которыми была задолженность по ежегодному отпуску. Они в 1992-2021 годах накопили неправомерно почти 400 тысяч неиспользованных отпускных дней, что накладывает юридические обязательства на сумму более 135 миллионов леев.
Кроме того, один работник при увольнении получил право на заработную плату в размере 945,7 тыс. леев, в том числе 529,2 тыс. леев в виде пособия за неиспользованные дни отпуска и 416,5 тыс. леев единовременное пособие при освобождении с должности.
Аудит подтвердил высокую текучесть кадров в МВД, в течение года было принято на работу 1835 человек, при этом уволились 2030 человек.
Из-за инициирования сотрудниками МВД ряда споров платежи, связанные с исполнительными документами, нанесли госбюджету убытки в размере 3,4 млн леев.