На счета приднестровских животноводческих организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств за молоко, сданное на промышленную переработку в период с апреля по июнь 2022 года, перечислены денежные средства в сумме 3 миллиона 691,7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минсельхоза
Во II квартале 2022 года участниками программы по «дотированию» молока было сдано на молочные предприятия 3 691,7 тонн молока базисной жирности (3,5%), что на 496 тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Указанной мерой государственной поддержки воспользовались 44 хозяйствующих субъекта, из них 3 получили дотации впервые (2 – в Слободзейском районе, 1- в Рыбницком районе).
В рамках созданных в районах постоянно действующих комиссий, для принятия решения о включении в Реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей молока коровьего (Реестр получателей дотаций) за II квартал 2022 года, в отдельные животноводческие организации, подавшие заявки на дотации, был осуществлен выезд комиссии с целью проверки обеспечения производителями молока надлежащих условий содержания и кормления животных, соблюдения ветеринарно-санитарных требований, а также наличия оборудования для предварительного охлаждения молока. По всем проверяемым хозяйствам принято положительное решение.
С начала 2022 года «продотировано» 7 209, 9 тонн молока. Общая сумма государственной поддержки составила 7 миллионов 209,9 тыс. рублей.
Для реализации поставленных целей в Фонде поддержки сельского хозяйства в 2022 году предусмотрены денежные средства в сумме 16миллионов 239 тысяч рублей.
Поддержка по «дотированию» молока в равной степени доступна как крупным организациям, так и фермерским хозяйствам. Деньги получают содержащие молочный скот хозяйства, у которых нет задолженностей по выплатам в бюджет. Наряду с этим животноводческие хозяйства должны обеспечить условия для увеличения объемов производства молока за счет повышения продуктивности дойного стада, а также не допускать необоснованного снижения численности воспроизводящего маточного поголовья.