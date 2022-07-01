Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания президента Молдовы Майи Санду о том, что работа российского пункта консульского обслуживания в Тирасполе представляет «угрозу территориальной целостности» Молдовы.
"Обратили внимание на высказывание Президента Республики Молдова М.Санду 21 июля в эфире телеканала TVR Moldova о том, что работа пункта выездного консульского обслуживания в Тирасполе представляет «угрозу территориальной целостности» Республики Молдова. Не можем согласиться с подобной оценкой. МИД России неоднократно комментировал данную тему. Повторим: никакой политики и тем более нарушения суверенитета Республики Молдова в работе упомянутого пункта нет. Речь идет исключительно об оказании общепринятых консульских услуг проживающим в Приднестровье российским гражданам, которых в регионе более 200 тысяч», - отметила официальный представитель Мария Захарова.
«Призываем молдавскую сторону не искать угроз там, где их не существует, а сосредоточиться на решении практических вопросов развития сотрудничества между нашими странами. Со своей стороны, подтверждаем готовность к конструктивному, открытому диалогу для их обсуждения», – отметила Мария Захарова.
По мнению представителя МИД РФ, в этом плане свою важную роль должны сыграть местные и российские СМИ, которые призваны максимально объективно предоставлять информацию без изъятий, угроз и политической цензуры.