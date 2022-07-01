Недавние сообщения о бомбах нарушили деятельность десятков учреждений в Молдове.
Один звонок о минировании здания обедняет госбюджет не менее чем на 60 тысяч леев. Генеральный инспекторат полиции обязан вмешиваться каждый раз, а сотрудники, выезжающие на ложные вызовы, не могут участвовать в действительно важных миссиях, пишет tvrmoldova.md
Из волны предупреждений о бомбах 12 сообщений касались международного аэропорта Кишинева, деятельность которого была нарушена.
«Речь идет об авиаперевозчиках, хэндлинговых компаниях или компаниях, которые предоставляют услуги пассажирам и техническое обслуживание самолетов. И, очевидно, основной дискомфорт создается для тех пассажиров, которые вынуждены ждать в эвакуации, вынуждены многократно проходить контроль и, наконец, для тех, кто опаздывает на свои рейсы и, возможно, у них есть стыковочный рейс», - сказала пресс-секретарь международного аэропорта Кишинева Родика Руссу.
Несмотря на то, что все предупреждения были ложными, службы безопасности действуют на основе строгого протокола, согласно которому все люди эвакуируются с объекта. Возврат к нормальному рабочему режиму производится примерно через два часа. Из-за частых предупреждений последнего периода авиакомпаниям был нанесен ущерб на сумму более 60 тысяч евро.
«Согласно международным стандартам и новому национальному законодательству, мы не можем недооценивать любую угрозу. У нас есть некоторые форс-мажорные моменты, в которых действительно нет вины эксплуатантов, эксплуатантов аэропортов и в целом нашей системы гражданской авиации», - сказал руководитель службы авиационной безопасности компании Air Moldova.
МВД предлагает изменить уголовный кодекс, чтобы те, кто делает ложные сообщения, получали более суровые тюремные сроки. Прокуратура уже возбудила несколько уголовных дел по сообщениям о бомбах.