Уровень воды в Днестре рекордно упал. Он может опуститься ниже критического показателя 1994 год. Тогда показатель упал на один метр ниже обычного среднего. Такие оценки были сделаны специалистами из Приднестровья.
“Мы вышли на самый минимальный уровень за всё время наблюдений, и, я думаю, скоро, уже на этой неделе, мы зафиксируем ещё один негативный рекорд. Дождей не будет, так что перспектив на подпитку Днестра нет”, – уточнил Виталий Кольвенко, пишет rupor.md
Схожая ситуация была и в 2016 году, когда уровень реки опустился более чем на метр ниже среднего. Прогнозы специалистов в этом отношении неутешительны. По их словам, улучшения в ближайшее время не будет, поскольку синоптическая ситуация на Западной Украине, где берет начало река, неблагоприятная.
По мнению специалистов, ситуация на западе Украины, где начинается река Днестр, создает условия для ухудшения ситуации. Из-за отсутствия осадков река не сможет наполниться, и уровень воды резко упадет.
Метеорологи РМ объявили красный, оранжевый и желтый коды гидрологической засухи в зависимости от регионов страны и пострадавших рек. Также действует предупреждение об исключительной пожарной опасности по всей стране.