Страны Евросоюза согласовали план по снижению потребления газа, сообщает РИА Новости
"Страны — члены ЕС согласовали чрезвычайный план по уменьшению потребления газа в блоке в попытке ослабить эффект от потенциального полного прекращения поставок российского газа", — говорится в сообщении агентства, опубликованном в Twitter.
Еврокомиссия 20 июля предложила новые меры по сокращению спроса на газ. Поначалу предполагается добровольное снижение потребления всеми государствами-членами на 15 процентов с 1 августа по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа.
Для того, чтобы предложение вступило в силу, его должно согласовать квалифицированное большинство в Совете ЕС. В среду инициативу обсудят в Брюсселе министры энергетики.
Ряд стран, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, выступили против этого предложения. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал его практически неосуществимым.
В середине июня "Газпром" сократил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно до 40 процентов мощности трубы, объяснив это задержкой возвращения из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для дальнейшей передачи в Россию.
Магистраль возобновила работу 21 июля после планового техобслуживания, однако 25 июля "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины. Поставки по "Северному потоку" с 27 июля не будут превышать 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20 процентов от номинальной мощности. После этого газовые котировки резко усилили рост, достигнув 1880 долларов.
Владимир Путин 19 июля подробно прокомментировал ситуацию вокруг работы "Северного потока" в условиях санкций. Он пояснил, что в нормальном режиме для обеспечения поставок газа по нему задействованы шесть ГПА Siemens, один из которых находится в резерве, но сейчас работают только два агрегата.
СМИ: Евросоюзу грозит внутренний конфликт из-за газа
На фоне усугубляющегося энергетического кризиса ЕС может столкнуться с серьезным расколом внутри блока, при этом «первые трещины» уже начали появляться, сообщает испанское издание El País, пишет eadaily.com
«Европейский союз содрогается», — говорится в статье. Так, в Брюсселе опасаются, что «исключительные» меры блока, такие как нормирование и сокращение потребления газа, приведут к его расколу. При этом «первые трещины» уже начали появляться перед лицом возможного энергетического и экономического кризисов «с непредсказуемыми последствиями», предупреждает издание.
Предложение сократить потребление газа в ЕС на 15% уже выявило глубокие разногласия между 27 государствами-членами, пишет El País. Однако противоречия в последние недели выходят за рамки энергетического поля: разногласия между «севером» и «югом» очевидны и в вопросах фискальной и монетарной политики.
«В третий раз за чуть более чем десятилетие ЕС сталкивается с экзистенциальным кризисом, который станет испытанием сплоченности партнеров по блоку и их способности сохранить единое социальное, экономическое и валютное пространство, которое кропотливо создавалось на протяжении многих лет», — резюмирует издание.