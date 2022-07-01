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МВД : Полицейский в Молдове должен получать не менее 37 тыс. леев в месяц

МВД : Полицейский в Молдове должен получать не менее 37 тыс. леев в месяц

В первой половине 2022 г. средняя зарплата в системе МВД Молдовы составляла 18,5 тыс. леев. В ведомстве считают, что в среднем молдавские полицейские должны получать не менее 37 тыс. леев в месяц, чтобы не поддаться соблазну коррупции.

Об этом свидетельствуют данные исследования Службы внутренней безопасности и антикоррупции МВД (SPIA), передает infotag.md

В документе отмечается, что в первой половине 2022 г. средняя зарплата в системе составляла в два раза меньше – 18,5 тыс. леев.

«Низкие зарплаты и являются основным коррупционным риском для стражей порядка», - подчеркивается в анализе, подготовленном в партнерстве с Центром управления сектором безопасности в Женеве (DCAF).

В первом полугодии SPIA продолжила пересмотр методов работы по очистке системы внутренних дел от сотрудников с серьезными проблемами неподкупности и профессионализма.

Согласно данным, за это время по фактам коррупционных и связанных с ними проявлений возбуждено 71 уголовное дело. Из общего количества возбужденных преступлений в рамках 42 уголовных дел обнаружены проявления коррупционных действий со стороны служащих МВД. Большая часть из них - не рядовые сотрудники, а офицеры (69%).
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