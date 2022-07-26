Dnestr.TV

 
0

В Кишиневе красный код ковид-опасности, но локдауна в стране не будет

В Кишиневе красный код ковид-опасности, но локдауна в стране не будет

Национальное агентство общественного здравоохранения Молдовы с сегодняшнего дня, 26 июля, объявила красный код ковид-опасности в Кишиневе. По данным Минздрава, заболеваемость Covid-19 в столице составляет 350 случаев на 100 тысяч жителей. Еще в 20 населенных пунктах республики действует оранжевый код, в 11 — желтый, а еще в пяти — зеленый.

«В последнее время идет ухудшение эпидемиологической ситуации и рост числа заболевших. И каждая территория, город, район сама решает, какие мероприятия вводить, исходя из количества заболевших», — уточнила замглавы ведомства Лариса Апостолова.

По официальным данным, на прошлой неделе в столице было выявлено 2 723 случая заражения коронавирусом, а во всей Молдове — 5793, Также за указанный период также было зарегистрировано 16 летальных исходов. Красный код опасности предполагает те же самые ограничения. которые действовали, когда в стране был локдаун.

«Но сейчас у нас нет чрезвычайной ситуации. Эта инфекция, ковид, переходит, грубо говоря, из разряда инфекций с высокими рисками в разряд банальной инфекции. Поэтому локдауна в стране не будет. Есть национальный план, в котором прописаны все рекомендации и каждая территория на своем уровне решает, какие из них вводить, а какие — нет», — заключил представитель Нацагентства здравоохранения.

Накануне в Республике Молдова стартовала вторая бустерная вакцинация от пандемии коронавирусной инфекции. Иммунизация будет проводиться вакциной Pfizer/BioNTech или Spikevax/Moderna по прошествии не менее четырёх месяцев после первой бустерной дозы.

eadaily.com
  • Вчера, 15:35
  • DTV
  • Просмотров: 55
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • ПРБ представил информацию по величине средневзвешенного ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Такая разная "политика памяти"

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Когда судьба дарит второй шанс
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • ПРБ представил информацию по величине средневзвешенного ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • Такая разная "политика памяти"
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна