Национальное агентство общественного здравоохранения Молдовы с сегодняшнего дня, 26 июля, объявила красный код ковид-опасности в Кишиневе. По данным Минздрава, заболеваемость Covid-19 в столице составляет 350 случаев на 100 тысяч жителей. Еще в 20 населенных пунктах республики действует оранжевый код, в 11 — желтый, а еще в пяти — зеленый.
«В последнее время идет ухудшение эпидемиологической ситуации и рост числа заболевших. И каждая территория, город, район сама решает, какие мероприятия вводить, исходя из количества заболевших», — уточнила замглавы ведомства Лариса Апостолова.
По официальным данным, на прошлой неделе в столице было выявлено 2 723 случая заражения коронавирусом, а во всей Молдове — 5793, Также за указанный период также было зарегистрировано 16 летальных исходов. Красный код опасности предполагает те же самые ограничения. которые действовали, когда в стране был локдаун.
«Но сейчас у нас нет чрезвычайной ситуации. Эта инфекция, ковид, переходит, грубо говоря, из разряда инфекций с высокими рисками в разряд банальной инфекции. Поэтому локдауна в стране не будет. Есть национальный план, в котором прописаны все рекомендации и каждая территория на своем уровне решает, какие из них вводить, а какие — нет», — заключил представитель Нацагентства здравоохранения.
Накануне в Республике Молдова стартовала вторая бустерная вакцинация от пандемии коронавирусной инфекции. Иммунизация будет проводиться вакциной Pfizer/BioNTech или Spikevax/Moderna по прошествии не менее четырёх месяцев после первой бустерной дозы.