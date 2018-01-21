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Приднестровские боксёры завоевали два золота на юношеском чемпионате в Молдове

Приднестровские боксёры завоевали два золота на юношеском чемпионате в Молдове

Поздравляем приднестровских боксёров с отличным результатом на юношеском чемпионате Молдовы по боксу.

В Бельцах завершился юношеский U-16 чемпионат Молдавии по боксу. В соревнованиях участвовали более 120 боксеров в тринадцати весовых категориях. Приднестровье было представлено воспитанниками четырех спортивных школ борьбы и бокса: г. Тирасполь, Бендеры, Дубоссары и Рыбница.

Как сообщает госслужба по спорту, два приднестровских боксёра выиграли золото.
Бендерчанин Алексей Сариогло завоевал первое место в весовой категории до 48 кг. Сергей Кононов из Тирасполя стал лучшим в весе до 60 кг.

Ещё шесть приднестровцев также завоевали призовые места.

СДЮШОР борьбы и бокса Тирасполь – 5 участников.

Ариф Вачу – весовая категория до 52 кг, третье место,

Сергей Кокул – весовая категория до 54 кг, третье место,

Сергей Кононов – весовая категория до 60 кг, ПЕРВОЕ место,

Виталий Павленко – весовая категория до 63 кг, второе место,

Сергей Коваленко – весовая категория до 66 кг, третье место.

СДЮШОР бокса Бендеры – 3 участника.

Андрей Кузнецов – весовая категория до 46 кг, пятое место,

Алексей Сариогло – весовая категория до 48 кг, ПЕРВОЕ место,

Павел Харитонов – весовая категория до 70 кг, второе место,

ДЮСШ №3 Дубоссары – 2 участника.

Леонид Голуб – весовая категория до 57 кг, второе место,

Данила Орлов – весовая категория до 70 кг, пятое место.

ДЮСШ г. Рыбница – 5 участников.

Артем Рудик – весовая категория до 46 кг, девятое место,

Артем Слюсаренко – весовая категория до 57 кг, пятое место,

Станислав Арафтений – весовая категория до 63 кг, девятое место,

Александр Терлецкий – весовая категория до 63 кг, девятое место,

Давид Кручун – весовая категория до 75 кг, пятое место.

Чемпионат Европы по данному возрасту пройдет в сентябре в Италии, с 23 по 30 сентября в итальянском Монце.
  • Вчера, 15:54
  • DTV
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