Поздравляем приднестровских боксёров с отличным результатом на юношеском чемпионате Молдовы по боксу.
В Бельцах завершился юношеский U-16 чемпионат Молдавии по боксу. В соревнованиях участвовали более 120 боксеров в тринадцати весовых категориях. Приднестровье было представлено воспитанниками четырех спортивных школ борьбы и бокса: г. Тирасполь, Бендеры, Дубоссары и Рыбница.
Как сообщает госслужба по спорту, два приднестровских боксёра выиграли золото. Бендерчанин Алексей Сариогло завоевал первое место в весовой категории до 48 кг. Сергей Кононов из Тирасполя стал лучшим в весе до 60 кг.
Ещё шесть приднестровцев также завоевали призовые места.
СДЮШОР борьбы и бокса Тирасполь – 5 участников.
Ариф Вачу – весовая категория до 52 кг, третье место,
Сергей Кокул – весовая категория до 54 кг, третье место,
Сергей Кононов – весовая категория до 60 кг, ПЕРВОЕ место,
Виталий Павленко – весовая категория до 63 кг, второе место,
Сергей Коваленко – весовая категория до 66 кг, третье место.
СДЮШОР бокса Бендеры – 3 участника.
Андрей Кузнецов – весовая категория до 46 кг, пятое место,
Алексей Сариогло – весовая категория до 48 кг, ПЕРВОЕ место,
Павел Харитонов – весовая категория до 70 кг, второе место,
ДЮСШ №3 Дубоссары – 2 участника.
Леонид Голуб – весовая категория до 57 кг, второе место,
Данила Орлов – весовая категория до 70 кг, пятое место.
ДЮСШ г. Рыбница – 5 участников.
Артем Рудик – весовая категория до 46 кг, девятое место,
Артем Слюсаренко – весовая категория до 57 кг, пятое место,
Станислав Арафтений – весовая категория до 63 кг, девятое место,
Александр Терлецкий – весовая категория до 63 кг, девятое место,
Давид Кручун – весовая категория до 75 кг, пятое место.
Чемпионат Европы по данному возрасту пройдет в сентябре в Италии, с 23 по 30 сентября в итальянском Монце.