В Слободзейском районе Приднестровья этой осенью стартует пилотный проект, призванный помочь людям с тяжелой формой ограничения возможностей здоровья.
Целью проекта "Персональный ассистент" является предоставление помощи и ухода за детьми и взрослыми с тяжелыми формами ограничений возможностей, пожилым людям, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в целях содействия их самостоятельности и интеграции в общество.
Идея оказывать помощь таким людям через помощников принадлежит Некоммерческому партнёрству «От равного к равному», сообщает пресс-служба Минсоцзащиты. Проект зарегистрирован в Координационном совете по технической и гуманитарной помощи ПМР.
Планируется, что он начнёт работать с 1 сентября. Организация планирует принять на работу 8 персональных ассистентов.