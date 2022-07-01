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Пилотный проект: развитие услуги «Персональный ассистент»

Пилотный проект: развитие услуги «Персональный ассистент»

В Слободзейском районе Приднестровья этой осенью стартует пилотный проект, призванный помочь людям с тяжелой формой ограничения возможностей здоровья.

Целью проекта "Персональный ассистент" является предоставление помощи и ухода за детьми и взрослыми с тяжелыми формами ограничений возможностей, пожилым людям, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в целях содействия их самостоятельности и интеграции в общество.

Идея оказывать помощь таким людям через помощников принадлежит Некоммерческому партнёрству «От равного к равному», сообщает пресс-служба Минсоцзащиты. Проект зарегистрирован в Координационном совете по технической и гуманитарной помощи ПМР.

Планируется, что он начнёт работать с 1 сентября. Организация планирует принять на работу 8 персональных ассистентов.
  • Вчера, 16:20
  • DTV
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