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"Укрэнерго" заработала первые полмиллиарда гривен на экспорте электроэнергии в ЕС

"Укрэнерго" заработала первые полмиллиарда гривен на экспорте электроэнергии в ЕС

Национальная энергетическая компания “Укрэнерго” заработала первые 500 млн гривен на аукционах по доступу к межгосударственным электросетям на границах со Словакией и Румынией. Об этом сказано в сообщении компании, пишет point.md

"Укрэнерго" продолжает зарабатывать деньги для государства. Более 500 млн грн принесет ей продажа доступа к межгосударственным электросетям на трансграничных пересечениях с Румынией и Словакией только за первые 27 дней экспорта электроэнергии в ЕС. Это результат высокой конкуренции на аукционах по доступу к межгосударственным электросетям, которые Укрэнерго проводит по прозрачным европейским правилам", - сказано в сообщении.

Согласно ему, в каждом из аукционов участвовало от 6 до 13 участников. При этом в направлении Румынии в большинстве торгов – 10 и более компаний, а в направлении Словакии – более 6 компаний. В общей сложности для участия в аукционах уже зарегистрировано более 200 участников.

В сообщении сказано, что цена электроэнергии в ЕС превышает украинскую в несколько раз. В настоящее время Укрэнерго реализует на аукционах всю доступную пропускную способность связей с Румынией и Словакией – 100 МВт.

Средневзвешенная суточная цена доступа к межгосударственным электросетям на пересечениях с Румынией и Словакией за 24 дня составила 7,7 тыс. грн/МВт. При этом наибольшая средневзвешенная цена пересечения была на аукционах для дня поставки 26 июля – 14,6 тыс. грн/МВт.

"Сегодня Украина может экспортировать электроэнергию в Румынию, Словакию и Венгрию, доступная величина межгосударственных связей в эти страны – 100 МВт. Также экспорт украинской электроэнергии происходит в Польшу (210 МВт) и Молдову (доступно 600 МВт). Объемы экспорта украинской электроэнергии в Европу будут постепенно расширяться по договоренности с ENTSO-E. Также продолжаются работы по расширению межгосударственных интерконнекторов с энергосистемой Польши", - сообщает Укрэнерго.

Напомним, 30 июня Украина начала экспорт электроэнергии в ЕС. Первоначальный объем экспорта составил 100 МВт.
  • Вчера, 16:31
  • DTV
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