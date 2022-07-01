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30 июля у подножия Бендерской крепости состоится фестиваль "Днестр-река мира"

30 июля у подножия Бендерской крепости состоится фестиваль "Днестр-река мира"

30 июля на пляже у подножия Бендерской крепости состоится большой спортивно-развлекательный праздник "Днестр - река мира", посвященный 30-й годовщине ввода миротворческих сил. Среди развлечений для гостей будут доступны спортивные игры: футбол, волейбол и воркаут. Для детей также - полоса препятствий. А еще организуют конкурс на меткость, скорость и выносливость "Юный миротворец".

Найдут для себя развлечение и те, кто любит силовые тренировки. Армреслинг, пауэрлифтинг и жим. Спортивные клубы со всего Приднестровья дадут возможность горожанам не только посмотреть на тяжелую атлетику, но и поучаствовать, рассказал директор КДЦ "Шелковик" Вячеслав Долгодворов, сообщает bendery-ga.org

Основное культурное событие развернется у сцены. Расположена она будет на фоне изгиба Днестра. Начнется концертная программа с выступления юбилейного вокально-инструментального ансамбля "Днестр", сменят его творческие коллективы города. А завершать программу будет световое огненно-пиротехническое шоу.

Доступны будут и туристические развлечения: гостей фестиваля научат ходить по канатной дороге, собирать палатку и разводить костер.

"Название "Днестр - река мира" выбрали не случайно. Миротворцы в Приднестровье берегут наш покой, чтоб мы могли наслаждаться красотой родных мест, а река всегда оставалась мирной", - дополнил директор КДЦ "Шелковик" Вячеслав Долгодворов"

Дата проведения праздника: суббота, 30 июля

Место встречи: городской пляж у подножия Бендерской крепости
  • Вчера, 17:10
  • DTV
  • Просмотров: 49
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