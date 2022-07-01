Приднестровский республиканский банк ввёл в обращение памятные монеты «30 лет миротворческой операции в Приднестровье» из серии «Приднестровье. Ценности, события и лица». Они выпущены в двух вариантах: номиналом 10 и 25 рублей, сообщает novostipmr
Монета номиналом 10 рублей выполнена из серебра 925 пробы. Имеет идентификационный сертификат (паспорт), упакована в прозрачную капсулу и представлена в футляре. Тираж - 200 штук.
Монеты номиналом 25 рублей выполнены из стали с покрытием белым никелем и выпущены тиражом 2 500 штук.
Эскиз принадлежит художнику Василию Рудяге. На реверсе монет справа находится стилизованное изображение Арки Мира «Блаженны миротворцы», слева – каска военнослужащего миротворческих сил, под ней – надпись «30 ЛЕТ», вверху по кругу – надпись: «МИРОТВОРЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ».
Памятные монеты ПРБ из драгоценных и недрагоценных металлов образца 2021 и 2022 годов являются законным средством обращения и платежа на территории Приднестровья. Они обязательны к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей всеми организациями независимо от формы собственности и сферы деятельности.