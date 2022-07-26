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"И снесла курочка яичко, да не простое — золотое"

"И снесла курочка яичко, да не простое — золотое"

"Золотые яйца" несут уже не в сказке наши куры. И если до последнего кризиса яйца дорожали за месяц до Пасхи, в этом году ситуация печально изменилась. В Молдове подорожали куриные яйца: цена достигает 40 леев за 10 штук на рынках и от 30 до 35 леев в супермаркетах пишет realitatea.md

При этом продавцы на рынке заявляют, что цена на яйца ещё будет расти. Повышение цены, по их словам, в первую очередь связано с подорожанием кормов для птицы.

"Всё дорожает, это как цепная реакция уже. Корма для кур подорожали, топливо подорожало, соответственно, дорожает и конечная продукция", — говорит продавец Виорика.

"У меня десяток домашних яиц стоит 40 леев. Понимаю, что это гораздо дороже, чем было раньше. Были времена, когда я продавала яйца и по 20 леев. Но теперь люди из сёл, которые приезжают в Бельцы продать домашнюю молочку и яйца, не могут позволить себе отдать продукты по такой низкой цене. Старых кур люди забивают на мясо для продажи, а молодые курочки не успевают так быстро нести яйца. Плюс ко всему очень подорожали корма для птиц из-за засухи. Урожая совсем мало. Также мы тратимся на топливо для того, чтобы приехать и привезти всё в город. Вот так и получается, что приходится подымать цены", — рассказывает продавец на рынке в Бельцах
  • Вчера, 19:08
  • DTV
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