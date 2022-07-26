В следующем году нерабочими праздничными днями в республике будут:
1, 2 и 3 января – Новый год; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный женский день; 1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся; 9 мая – День Победы; 2 сентября – День Республики; 7 ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.
Как дополнительные выходные дни были определены: Рождество Христово (7 января), второй день Пасхи (17 апреля), второй понедельник после Пасхи - День поминовения усопших (24 апреля), по православному церковному календарю.
Кроме того, при пятидневной рабочей неделе есть ряд переносов выходных:
с субботы 14 января на четверг 5 января; с субботы 28 января на пятницу 6 января; с субботы 18 февраля на пятницу 24 февраля; с субботы 6 мая на понедельник 8 мая; с субботы 11 ноября на понедельник 6 ноября.
В связи с этим при пятидневной рабочей неделе рабочими субботами будут: 14 января, 28 января, 18 февраля, 6 мая и 11 ноября.
Если выходной и нерабочий праздничный дни совпадают, то выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Так, 1 января (как при пятидневной, так и при шестидневной неделе) совпадает с воскресеньем, а 2 сентября при пятидневной рабочей неделе совпадает с субботой. Поэтому идёт перенос, и приднестровцы будут отдыхать, соответственно, 4 января и 4 сентября.
Таким образом, расчет планового количества рабочего времени за январь и сентябрь 2023 года произведен с учетом предстоящих переносу в 2023 году вышеперечисленных выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями 1 января и 2 сентября, соответственно на 4 января и 4 сентября 2023 года.
Вместе с тем в соответствии с пунктом 1 статьи 95 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшена на один час.
В 2023 году работники будут работать на 1 час меньше:
- при пятидневной рабочей неделе: 22 февраля, 7 марта, 6 мая, 1 сентября, 11 ноября;
- при шестидневной рабочей неделе: 22 февраля, 7 марта, 8 мая, 1 сентября, 6 ноября.
Производственный календарь на 2023 год разработан как для пятидневной, так и для шестидневной рабочей недели, с которым можно ознакомиться здесь.