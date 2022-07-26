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Минсоцзащиты утвердило Производственный календарь на 2023 год

Минсоцзащиты утвердило Производственный календарь на 2023 год

В Министерстве по соцзащите и труду утвердили Производственный календарь на 2023 год. Он разработан для пятидневной и шестидневной рабочей недели.

В следующем году нерабочими праздничными днями в республике будут:

1, 2 и 3 января – Новый год;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся;
9 мая – День Победы;
2 сентября – День Республики;
7 ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.

Как дополнительные выходные дни были определены: Рождество Христово (7 января), второй день Пасхи (17 апреля), второй понедельник после Пасхи - День поминовения усопших (24 апреля), по православному церковному календарю.

Кроме того, при пятидневной рабочей неделе есть ряд переносов выходных:

с субботы 14 января на четверг 5 января;
с субботы 28 января на пятницу 6 января;
с субботы 18 февраля на пятницу 24 февраля;
с субботы 6 мая на понедельник 8 мая;
с субботы 11 ноября на понедельник 6 ноября.

В связи с этим при пятидневной рабочей неделе рабочими субботами будут: 14 января, 28 января, 18 февраля, 6 мая и 11 ноября.

Если выходной и нерабочий праздничный дни совпадают, то выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Так, 1 января (как при пятидневной, так и при шестидневной неделе) совпадает с воскресеньем, а 2 сентября при пятидневной рабочей неделе совпадает с субботой. Поэтому идёт перенос, и приднестровцы будут отдыхать, соответственно, 4 января и 4 сентября.

Таким образом, расчет планового количества рабочего времени за январь и сентябрь 2023 года произведен с учетом предстоящих переносу в 2023 году вышеперечисленных выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями 1 января и 2 сентября, соответственно на 4 января и 4 сентября 2023 года.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 1 статьи 95 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшена на один час.

В 2023 году работники будут работать на 1 час меньше:

- при пятидневной рабочей неделе: 22 февраля, 7 марта, 6 мая, 1 сентября, 11 ноября;

- при шестидневной рабочей неделе: 22 февраля, 7 марта, 8 мая, 1 сентября, 6 ноября.

Производственный календарь на 2023 год разработан как для пятидневной, так и для шестидневной рабочей недели, с которым можно ознакомиться здесь.

Минсоцзащиты утвердило Производственный календарь на 2023 год
  • Вчера, 19:46
  • DTV
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