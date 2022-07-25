Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объявил о "специальной военной контроперации" Украины. Президент страны просит помощи у США, чтобы вернуть перешедшие под контроль России территории
Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет в течение следующих трех-шести недель вернуть перешедшие под контроль России территории, пишет eadaily.com, ссылаясь на издание Politico
Как пишет издание Politico, соответствующее заявление он сделал в срочном послании делегации американского Конгресса, которая прибыла в Киев. Делегацию возглавляет председатель Комитета Палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит.
Украинский президент в своем послании заявил, что Киев нуждается в срочной помощи, чтобы в ближайшие недели вернуть утраченные территории. Он подчеркнул, что в противном случае ситуация для киевских властей ощутимо усложнится.
«Помогите им сейчас, насколько это возможно. Следующие три-шесть недель имеют решающее значение «, — призвал Зеленский. О какой именно помощи идет речь издание не уточняет, но смысл послания в том, помощь нужна срочно, так как в случае затягивания боевых действий до зимы положение Украины сильно осложниться.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объявил о "специальной военной контроперации" Украины. Об этом он написал 26 июля в Twitter
По его словам, контроперация Украины состоит из пяти важных пунктов и "Специальная военная контроперация обязательно достигнет своих целей:
1. Изгнание России из Украины. 2. Ликвидация криминальных анклавов и серых зон. 3. Демилитаризация РФ. 4. Уничтожение репутации "империи зла". 5. Превращение России в изолированный "лагерь для своих", - отметил Подоляк, сделав отсылку к традиционным заявлениям россиян об "обязательном достижение целей спецоперации в Украине".