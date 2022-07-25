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Зеленский просит помощи у США для победы над Россией за три-шесть недель — Politico

Зеленский просит помощи у США для победы над Россией за три-шесть недель — Politico

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объявил о "специальной военной контроперации" Украины. Президент страны просит помощи у США, чтобы вернуть перешедшие под контроль России территории

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет в течение следующих трех-шести недель вернуть перешедшие под контроль России территории, пишет eadaily.com, ссылаясь на издание Politico

Как пишет издание Politico, соответствующее заявление он сделал в срочном послании делегации американского Конгресса, которая прибыла в Киев. Делегацию возглавляет председатель Комитета Палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит.

Украинский президент в своем послании заявил, что Киев нуждается в срочной помощи, чтобы в ближайшие недели вернуть утраченные территории. Он подчеркнул, что в противном случае ситуация для киевских властей ощутимо усложнится.

«Помогите им сейчас, насколько это возможно. Следующие три-шесть недель имеют решающее значение «, — призвал Зеленский.
О какой именно помощи идет речь издание не уточняет, но смысл послания в том, помощь нужна срочно, так как в случае затягивания боевых действий до зимы положение Украины сильно осложниться.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объявил о "специальной военной контроперации" Украины.
Об этом он написал 26 июля в Twitter

Зеленский просит помощи у США для победы над Россией за три-шесть недель — Politico
По его словам, контроперация Украины состоит из пяти важных пунктов и "Специальная военная контроперация обязательно достигнет своих целей:

1. Изгнание России из Украины.
2. Ликвидация криминальных анклавов и серых зон.
3. Демилитаризация РФ.
4. Уничтожение репутации "империи зла".
5. Превращение России в изолированный "лагерь для своих", - отметил Подоляк, сделав отсылку к традиционным заявлениям россиян об "обязательном достижение целей спецоперации в Украине".

  • Сегодня, 08:41
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