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Более 61 тысячи человек в Молдове обладают оружием

Более 61 тысячи человек в Молдове обладают оружием

Порядка 61 тысячи человек в Молдове владеют 75 тысячами единиц летального и нелетального оружия. Сотрудники правоохранительных органов периодически проводят проверки документов и условий их хранения, сообщает moldpres.md

Пресс-секретарь МВД Даниел Мазепа уточнил, что для владения оружием граждане должны предъявить комплект подтверждающих документов и оборудованием для его хранения.

«Речь идет о медицинских документах, свидетельстве о происхождении оружия и отсутствии криминального прошлого, сейфе для его хранения», — подчеркнул чиновник.

С начала текущего года полиция провела в домах владельцев более 62 000 проверок условий хранения, ношения и использования оружия в гражданском обороте. По факту выявленных нарушений правоохранителями подано 702 ходатайства о временном или постоянном лишении права владения оружием.

Также полиция выявила 33 преступления, совершенных с применением оружия, и задокументировала 64 инцидента с ним. Ежегодно правоохранители выявляют около 500 единиц незаконно хранимого оружия. По прогнозам МВД, в этом году их количество может увеличиться из-за ситуации в регионе.

Людям, незаконно владеющим оружием, грозит наказание в виде неоплачиваемого труда или тюремное заключение на срок до трех лет.
  • Сегодня, 08:54
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