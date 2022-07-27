Поставки российского газа по «Северному потоку» — основному маршруту экспорта газа из России в Европу — с 07.00 мск 27 июля будут сокращены до 20% от максимальной мощности трубопровода из-за остановки работы еще одной турбины. При этом сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированной турбины из Канады «Газпрому» все еще остаются неясны, пишет eadaily.com
В понедельник «Газпром» сообщил о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции «Портовая» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате с 27 июля прокачка газа по «Северному потоку» упадет вдвое — до 20% от максимума, или 33 млн куб. м в сутки, с нынешних 67 млн куб. м. Таким образом, в рабочем состоянии останется лишь одна турбина.
Власти Германии заявили, что не видят технических причин для сокращения поставок газа по «Северному потоку». При этом ФРГ по-прежнему отказывается сообщать о местонахождении отремонтированной турбины, а отправленные со стороны Siemens документы по возврату турбины все еще не снимают санкционные риски и лишь вызывают дополнительные вопросы, отмечал «Газпром». В Siemens Energy же заявили, что не видят связи между турбиной и снижением поставок по «Северному потоку», а для ее ввоза в РФ не хватает таможенных документов от «Газпрома».
Канада 9 июля после многочисленных просьб ФРГ все-таки решила вернуть отремонтированную турбину Siemens, ведь с середины июня «Северный поток» был задействован лишь на 40% от своей максимальной мощности (а в середине июля и вовсе останавливался из-за планового ремонта).
На этом фоне цена газа в Европе с начала недели подскочила уже на треть — впервые с начала марта она превысила отметку в 2 200 долларов за 1 тыс. куб. м. А в ближайшее время ожидать резкого падения цен на голубое топливо не приходится. Если власти ЕС будут продолжать закачку газа в хранилища прежними высокими темпами, то цены останутся стабильно высокими, а в сентябре могут вырасти еще больше, поскольку азиатским странам настанет пора закупать сжиженный природный газ (СПГ) для заполнения своих хранилищ перед отопительным сезоном.
Все это в очередной раз угрожает планам по заполнению газохранилищ всех стран ЕС. Сейчас они заполнены почти на 67% при плане в 80% к зиме 2022−2023 годов.
Евросоюз готовится впервые провести зиму без российского газа и решил снизить потребление газа на 15% до конца марта 2023 года. Экономии планируют добиться за счет снижения обогрева или кондиционирования общественных зданий, а также ограничений в энергетике. При этом Европа по-прежнему отказывается одобрить запуск уже готового к работе «Северного потока — 2».
Европа подбирается к новому газовому рекорду, как это было в марте этого года. Цены на газ на бирже в Европе уже на открытии торгов стремительно растут и приближаются к отметке в $2250 за тысячу кубометров.