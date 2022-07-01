«Автобусу»-(манера игры в футболе) словенского «Марибора» не хватило топлива. Янсане Момо – джокер «Шерифа» – забил победный мяч через две минуты после выхода на замену и гарантировал тираспольчанам европейскую футбольную осень.
Тираспольский «Шериф» смог пройти словенский «Марибор», как и «Зриньски», с преимуществом всего в один мяч. Матч проходил на условно домашнем стадионе «Шерифа», которым временно стала кишиневская арена молдавского клуба «Зимбру». УЕФА запретила играть в Тирасполе из-за совета неких консультантов, которые посчитали это небезопасным, пишет tsargrad
Победную точку в этом противостоянии чемпион Молдовы поставил лишь во втором тайме. Весь матч тираспольчане провели очень активно, но забить никак не удавалось, хотя моментов было много. Рашид очень опасно бил с фланга – спас голкипер. Раделич с углового практически в пустые ворота не попал – мяч прошел чуть выше перекладины. Не сразу сориентировался и оказавшийся прямо перед воротами Аканби. Опасно бил Бадоло.
Но победный мяч - на счету Момо Янсане. На 88-й минуте Уаттара исполнил подачу со штрафного с правого фланга, мяч после пары рикошетов отскочил к Янсане, который в падении его протолкнул мимо голкипера в сетку!
На последних секундах тираспольчане вчетвером убежали в контратаку, но не смогли забить. Тот же Момо Янсане не смог правильно распорядиться мячом в убойной позиции.
Несмотря на существенное преимущество во владении мячом, в подаче угловых, забивает «Шериф» пока очень трудно. Но в целом на игру тираспольчан смотреть приятно – это активный техничный футбол с достаточно качественным пасом, приемом и дриблингом. Показали игроки «Шерифа», что способны и на неожиданные нестандартные решения.
Но надо отдать должное и сопернику, который очень дисциплинированно играл в защите. На футбольном сленге такую манеру игры называют «автобусом» – когда команда закрывается на своей половине поля, полностью сосредоточившись на обороне, образно говоря, выкатывая автобус перед воротами, который не пробить, не перепрыгнуть.
В 3-ем квалификационном раунде главного европейского турнира «Шериф» будет противостоять чешскому клубу "Виктория" Пльзень, уверенно разобравшемуся с финским ХИКом из Хельсинки с общим счетом 6:1. Матчи состоятся 2 и 9 августа. Для «Шерифа», соответственно, дома и в гостях.
Перед новым европейским сезоном состав тираспольчан сильно изменился. От команды, побеждавшей на Сантьяго Бернабеу мадридский «Реал», почти никого не осталось. Среди новичков: бразильский защитник Херон Креспо да Сильва, нападающий из Буркина-Фасо Бен Кадир Абу Уаттара, нигерийский нападающий Рашид Аканби, французский гвинеец Стив Амбри – также нападающий, полузащитник Мудасир Салифа из Ганы, голландец Кей Теян, полузащитник из Сенегала Мухамед Диоп.
В минувшем розыгрыше Лиги Чемпионов «Шериф» своими успехами в Лиге Чемпионов привлек внимание всего футбольного мира. Триумфально пройдя все 4 предварительных раунда, впервые в своей истории клуб пробился в групповой раунд самого престижного клубного турнира. Там он сенсационно переиграл донецкий «Шахтер», а затем нокаутировал футбольный мир гостевой победой над сильнейшим клубом Европы – мадридским «Реалом».