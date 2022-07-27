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США получили последнее китайское предупреждение

США получили последнее китайское предупреждение

Газета South China Morning Post со ссылкой на китайских военных аналитиков заявило о вероятном масштабном ответе Пекина на "выходки" США. Небо Тайваня могут закрыть, но на этом не ограничатся, пишет tsargrad

По данным издания, Китай введет бесполетную зону над Тайванем в случае визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров. При этом Китай также может запретить вхождение туда судов и мобилизовать патрульные корабли и самолеты.

По мнению военного эксперта Ли Цзе, план Пелоси посетить Тайвань увеличивает угрозу военного конфликта между Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и вооруженными силами США.

Накануне США получили последнее китайское предупреждение за Тайвань. Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй предупредил прямо – армия уже наготове.

Тан Кефей заявил, что предстоящий визит Пелоси на Тайвань нанесет серьезный ущерб отношениям между правительствами КНР и США и приведет к дальнейшей эскалации ситуации вокруг острова, пишет lenta.ru

Ранее сообщалось, что Белый дом предупредил Пелоси о риске, с которым сопряжен ее возможный визит на Тайвань. Так, должностные лица из Пентагона проинформировали спикера о том, что в регионе присутствует напряженность. В то же время администрация США не планирует запрещать визит официально.
  • Сегодня, 11:39
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