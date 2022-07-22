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Проект “Европейское село” в Молдове подвергся критике

Проект “Европейское село” в Молдове подвергся критике

Майя Санду заявила, что правительство выделит 2 млрд леев на программу «Европейское село» в Молдове, пишет nokta.md Бюджет программы составляет около 2 миллиардов леев — в четыре раза больше, чем прошлогодние инвестиции в местное развитие.

«Республика Молдова может двигаться вперед только тогда, когда люди в наших селах также почувствуют, что их жизнь меняется к лучшему. Европейская Молдова — это страна, где все работает, а люди живут в процветании и мире», — цитирует Санду издание.

Генеральный примар Ион Чебан раскритиковал проект “Европейское село” в Молдове, пишет actualitati.md

В 2020-2022 годах из бюджета примэрии Кишинева для проектов в 18 пригородных населенных пунктах было выделено в общей сложности 536 миллионов леев.

Такую информацию обнародовал генеральный примар Ион Чебан, подчеркнув, что такие суммы денег не выделялись ранее пригородам ни одним предыдущим руководством примэрии Кишинева, передает actualitati.md

Проект “Европейское село” в Молдове подвергся критике

– Деньги распределялись под конкретные проекты и вне зависимости от политической позиции каждого примара пригорода. Каждый примар может это подтвердить, и я даже прошу прессу спросить их об этом, – заметил Чебан.

При этом он раскритиковал центральные власти и в частности ПДС за проект “Европейское село”. Так, он отметил, что правительство выделило всего 970 миллионов леев на 492 проекта на 898 примэрий на 2022-2024 годы.

– Как вы отбирали проекты и почему половина населенных пунктов в стране осталась без финансирования? И какие проекты можно реализовать с 970 миллионами леев на всю страну? Если бы сумма в 970 миллионов была распределена поровну между всеми примэриями страны, то каждый населенный пункт получил бы примерно 1,1 миллиона леев. На эти деньги можно построить 2 общественных туалета. Стыдно! – заявил генпримар столицы.

Ранее сообщалось, что рамках национальной программы «Европейское село» будет реализовано 492 проекта местного развития общей стоимостью более двух миллиардов леев, передает Управление правительства по связям с прессой и протоколу.

Конкурс по отбору проектов проходил с марта по апрель текущего года, всего было подано 728 заявок на участие.

Правительство одобрило сегодня включение проектов-победителей в Перечень приоритетных проектов местного развития для финансирования из средств Национального фонда регионального и местного развития на период 2022-2023 гг..

Таким образом, из 492 отобранных проектов:

* 152 предназначены для строительства/расширения/восстановления/модернизации систем водоснабжения, водоподготовки и канализации;

* 43 проекта - установка уличного освещения;

* 35 проектов - разработка генеральных планов строительства;

* 120 проектов - строительство, реконструкция/восстановление общественных зданий, включая мероприятия по повышению энергоэффективности;

* 8 проектов - установка систем производства и снабжения энергией с использованием возобновляемых ресурсов;

* 71 проект - строительство, реконструкция спортивных сооружений, центров ухода за детьми, пожилыми людьми и людьми с особыми потребностями;

* 52 проекта - реставрация/восстановление/реконструкция/консервация исторических памятников/сооружений;

* 11 проектов - софинансирование проектов, реализуемых за счет внешних источников помощи.
  • Сегодня, 13:49
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