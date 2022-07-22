Майя Санду заявила, что правительство выделит 2 млрд леев на программу «Европейское село» в Молдове, пишет nokta.md Бюджет программы составляет около 2 миллиардов леев — в четыре раза больше, чем прошлогодние инвестиции в местное развитие.
«Республика Молдова может двигаться вперед только тогда, когда люди в наших селах также почувствуют, что их жизнь меняется к лучшему. Европейская Молдова — это страна, где все работает, а люди живут в процветании и мире», — цитирует Санду издание.
Генеральный примар Ион Чебан раскритиковал проект “Европейское село” в Молдове, пишет actualitati.md
В 2020-2022 годах из бюджета примэрии Кишинева для проектов в 18 пригородных населенных пунктах было выделено в общей сложности 536 миллионов леев.
Такую информацию обнародовал генеральный примар Ион Чебан, подчеркнув, что такие суммы денег не выделялись ранее пригородам ни одним предыдущим руководством примэрии Кишинева, передает actualitati.md
– Деньги распределялись под конкретные проекты и вне зависимости от политической позиции каждого примара пригорода. Каждый примар может это подтвердить, и я даже прошу прессу спросить их об этом, – заметил Чебан.
При этом он раскритиковал центральные власти и в частности ПДС за проект “Европейское село”. Так, он отметил, что правительство выделило всего 970 миллионов леев на 492 проекта на 898 примэрий на 2022-2024 годы.
– Как вы отбирали проекты и почему половина населенных пунктов в стране осталась без финансирования? И какие проекты можно реализовать с 970 миллионами леев на всю страну? Если бы сумма в 970 миллионов была распределена поровну между всеми примэриями страны, то каждый населенный пункт получил бы примерно 1,1 миллиона леев. На эти деньги можно построить 2 общественных туалета. Стыдно! – заявил генпримар столицы.
Ранее сообщалось, что рамках национальной программы «Европейское село» будет реализовано 492 проекта местного развития общей стоимостью более двух миллиардов леев, передает Управление правительства по связям с прессой и протоколу.
Конкурс по отбору проектов проходил с марта по апрель текущего года, всего было подано 728 заявок на участие.
Правительство одобрило сегодня включение проектов-победителей в Перечень приоритетных проектов местного развития для финансирования из средств Национального фонда регионального и местного развития на период 2022-2023 гг.. Таким образом, из 492 отобранных проектов:
* 152 предназначены для строительства/расширения/восстановления/модернизации систем водоснабжения, водоподготовки и канализации;
* 43 проекта - установка уличного освещения;
* 35 проектов - разработка генеральных планов строительства;
* 120 проектов - строительство, реконструкция/восстановление общественных зданий, включая мероприятия по повышению энергоэффективности;
* 8 проектов - установка систем производства и снабжения энергией с использованием возобновляемых ресурсов;
* 71 проект - строительство, реконструкция спортивных сооружений, центров ухода за детьми, пожилыми людьми и людьми с особыми потребностями;
* 52 проекта - реставрация/восстановление/реконструкция/консервация исторических памятников/сооружений;
* 11 проектов - софинансирование проектов, реализуемых за счет внешних источников помощи.