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Официальный Кишинев хочет повысить статус ЕС и США в переговорном формате «5+2»

Официальный Кишинев хочет повысить статус ЕС и США в переговорном формате «5+2»

Официальный Кишинев хочет повысить статус ЕС и США в переговорном формате «5+2». Об этом в эфире передачи «Тема с Людмилой Бельченковой» на телеканале «Первый в Молдове» заявил вице-глава Бюро по реинтеграции Николай Цвятков, сообщает a-tv.md

«Сегодня и г-н Серебрян говорил об этом, мы бы хотели, чтобы роль и статус ЕС и США были повышены в рамках переговорного формата. Этому есть несколько причин. Первое, и ЕС и США в последние несколько лет накопили большой опыт деятельности на территории РМ. У нас очень много специалистов, много программ, которые поддерживают меры доверия между берегами Днестра. Экспертиза европейских чиновников, экспертиза европейских политических деятелей и дипломатов сегодня гораздо выше и больше, чем это было 15 лет назад», заявил Цвятков

Какой именно статус США и ЕС в переговорном процессе хочет видеть Кишинев, Цвятков не назвал, но уточнил, что правый берег рассчитывает, что это сыграет положительную роль.

«Возможно, повышение статуса США и ЕС в рамках переговорного процесса сыграет положительную роль. Вот из чего исходит Кишинев», — подчеркнул вице-глава Бюро по реинтеграции.

В ходе передачи вице-глава Бюро по реинтеграции Николай Цвятков заявил, что считает «невероятным сценарием» выход официального Кишинева из Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, сообщает kp.md

- Я сегодня рассматриваю это как невероятный сценарий, — заявил Николай Цвятков в эфире передачи «ТЕМА с Людмилой Бельченковой», отвечая на вопрос ведущей — возможен ли выход Молдовы из этого соглашения.

Сегодня в МИД ПМР прошла встреча с делегацией ООН

Официальный Кишинев хочет повысить статус ЕС и США в переговорном формате «5+2»

Сегодня во внешнеполитическом ведомстве республики состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Александра Стецюка с делегацией Организации Объединённых Наций во главе с Романом Шпаком - ответственным за политические вопросы в Европе и Центральной Азии департамента ООН по политическим вопросам, вопросам построения мира и миротворческих операций, сообщается на сайте МИД ПМР.

В ходе беседы стороны затронули широкий спектр вопросов. В частности, состоялся обмен мнениями относительно текущей региональной ситуации, её влияния на переговорный процесс между Приднестровьем и Молдовой. Отдельное внимание было уделено перспективам и планам проектного сотрудничества на ближайшие два года в рамках фонда миростроительства ООН.

Завершая встречу, собеседники выразили надежду на продолжение предметного диалога и сотрудничества в интересах мира и стабильности.
  • Сегодня, 14:44
  • DTV
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