По данным ЦИК , численность избирателей по состоянию на 1 июля 2022 года составляет 401 920 человек.Перед началом заседания председатель Центризбиркома проинформировала членов ЦИК о том, что законопроекты, направленные на совершенствование избирательного законодательства, были единогласно приняты Верховным Советом во втором, окончательном чтении. «После вступления закона в силу нам предстоит оперативно утвердить откорректированные в соответствии с новыми положениями постановления ЦИК», отметила председатель Комиссии. Все необходимые акты будут обновлены до начала избирательной кампании по дополнительным выборам в местные советы народных депутатов 30 октября 2022 года. Сейчас Центризбирком и комиссии на местах проводят подготовительные мероприятия, в том числе актуализацию составов избирательных комиссий.Сегодня председатель ЦИК представила на утверждение членам комиссии проект постановления об утверждении численности избирателей Приднестровской Молдавской Республики по состоянию на 1 июля 2022 года.По данным Центризбиркома, основанным на данных, предоставляемых государственными администрациями городов, районов при содействии органов внутренних дел, воинских частей, органов ЗАГСа, учреждений исполнения наказаний, судов, численность избирателей по состоянию насоставляет 401 920 человек.«Анализируя тенденцию, наш электоральный корпус пополняется в меньшем количестве новыми избирателями, чем это было 3 года назад. Это последствия демографических процессов, происходящих 18 лет назад», - отметила председатель ЦИК.Один из наиболее значимых вопросов повестки дня стало утверждение Порядка выплаты компенсации (вознаграждения) и дополнительного вознаграждения за работу в избирательной комиссии, а также иных выплат в период организации и проведения выборов, референдума, отзыва выборного лица органа государственной власти, местного самоуправления.В целях детализации положений Избирательного кодекса ПМР в части определения методики расчета выплат в период организации и проведения выборов и обеспечения их единообразного применения на практике был разработан специальный правовой акт, включающий в себя детализацию положений избирательного, финансового, трудового законодательства.Также Центризбирком в приложении к новому акту собрал формы всех документов, которые подлежат оформлению членами комиссий, их работодателями, кандидатами, бухгалтерскими сотрудниками избиркомов при выплатах компенсаций и вознаграждений. При разработке проекта были учтены рекомендации Счетной палаты ПМР, российское законодательство, а также успешный опыт выплаты в 2021 году дифференцированных дополнительных вознаграждений членам комиссии в зависимости от уровня их ответственности и персональной нагрузки. Согласно единогласно одобренному постановлению председатели, заместители председателей и секретари комиссий будут получать дополнительное вознаграждение в повышенном размере.«Наличие чётких критериев для выплат всех ведомственных компенсаций и вознаграждений позволят рационально планировать расходы на выплату основных и дополнительных вознаграждений при формировании сметы расходов на выборы», - дополнила Елена Городецкая.Соответственно утверждённому Порядку выплаты компенсации (вознаграждения) и дополнительного вознаграждения за работу в избирательной комиссии, а также иных выплат в период организации и проведения выборов на состоявшемся заседании были внесены изменения и действующие Методические рекомендации о порядке расходования средств, выделенных избирательным комиссиям на организацию и проведение выборов, референдумов, отзыва выборного лица органа государственной власти, местного самоуправления. Из Методических рекомендаций исключены положения, регулирующие выплату компенсаций и вознаграждений.

В продолжение рассмотрения повестки дня Елена Городецкая отметила, что в ЦИК непрерывно ведётся работа по актуализации границ избирательных участков посредством обработки получаемых от государственных администраций сведений о введении в эксплуатацию новых улиц, переулков, жилых домов и исключении из жилого фонда разрушенных домостроений. По результатам этой работы соответствующая информация направляется в советы народных депутатов на местах, которые регулярно вносят изменения и дополнения в схемы границ избирательных участков. До утверждения советами на местах проекты решений подлежат согласованию с Центризбиркомом. Сегодня Центризбирком согласовал изменения и дополнения в схемы образования избирательных участков на территориях Рыбницкого района и города Рыбница, Слободзейского района и города Слободзея.