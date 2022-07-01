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Обмеление Днестра ухудшило эпидемиологическую ситуацию

Обмеление Днестра ухудшило эпидемиологическую ситуацию

В пробах воды из реки Днестр эпидемиологи нашли опасные бактерии. Воду на анализ берут каждую неделю и проверяют на различные показатели. Особенно это актуально летом, когда из-за жары создаётся благоприятная среда для развития микробов.

Если говорить о бактериологическом аспекте, то по итогам недавних исследований холероподобный вибрион нашли в 7 из 20 отобранных проб. Как отметил в интервью ИА «Новости Приднестровья» врач отделения коммунальной гигиены республиканского центра гигиены и эпидемиологии Николай Панченко, это касается и Днестра, и других поверхностных водоёмов Тирасполя.

«Также взяты 13 проб на так называемые индикаторные микробы. Их наличие говорит о том, что вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, 10 проб оказались положительными. Это значит, что вода очень загрязнённая фекальными отходами. Провели мы и исследования воды на патогенную флору – опасные микробы, которые могут вызвать различного рода инфекции. Это сальмонеллы брюшного тифа, дизентерийная палочка и т. д. Из 14 проб воды, взятых в Днестре, 2 положительные», – пояснил Николай Панченко.

Примерно такая же картина и по кишечным микроорганизмам. Из 12 проб 2 положительные. Обмеление Днестра ухудшило ситуацию. Чем ниже уровень воды и слабее течение в реке, тем выше концентрация загрязняющих веществ. Это создаёт условия для возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

«По купанию пока категорического запрета нет, но если и окунаться в Днестр, то с соблюдением мер предосторожности. Особенно это касается детей, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет. Купаться надо в определённых местах, где есть фонтаны с проточной водой для питья и душевые. Надо стараться не заглатывать воду во время купания, а после него рекомендуется принять душ и смыть речную воду. Также лучше вымыть руки проточной водой перед любым приёмом пищи на пляже. Это поможет снизить риск инфицирования», – сказал представитель санэпидемстанции.

По его словам, пока не зарегистрированы какие-то вспышки инфекционных заболеваний, особенно кишечной группы, после купания.
  • Сегодня, 07:07
  • DTV
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