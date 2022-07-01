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Акционер Moldovagaz требует через суд ликвидировать предприятие

Акционер Moldovagaz требует через суд ликвидировать предприятие

Один из миноритарных акционеров Moldovagaz требует через суд ликвидации предприятия. Гражданский активист Александр Петков в среду обратился в суд, потребовав ликвидации Moldovagaz, как юридического лица. Как передает "Инфотаг", об этом он сообщил в социальных сетях. Петков утверждает, согласно молдавскому законодательству, у "Газпрома" сейчас есть возможность приступить к процедуре банкротства Moldovagaz.

Миноритарные акционеры — это акционеры с незначительной долей владения в уставном капитале, которая не позволяет при голосовании на общих собраниях акционеров лоббировать решения по вопросам в своих интересах.

Акционер Moldovagaz требует через суд ликвидировать предприятие
Петков подчеркнул, что воспользовался своим законным правом, как миноритарный акционер Moldovagaz.

Он утверждает, что ликвидация обусловлена законом - она возможна "если чистые активы предприятия отрицательны в течение трех лет", а в случае с АО "Молдовагаз" эта ситуация продолжается с 2015 г. По словам Петкова, предприятие, накопило $9,5 млрд. долга, бесплатно поставляя газ в Приднестровье, пишет point.md

"Процедура несостоятельности очень выгодна газовому гиганту. По той простой причине, что на протяжении всех лет все решения о поставках газа принималось представителем правительства РМ в Moldovagaz. И "Газпром" может обвинить (правительство) в доведении компании до банкротства. "Газпром" может потребовать банкротства предприятия. И в этой связи, согласно закону, наступает "солидарная ответственность", - отмечает Петков.

Он говорит, что в этом случае, так как доля Молдовы в Moldovagaz - 35%, на нее ляжет та же пропорция долга от $9,5 млрд., то есть около $3,5 млрд., плюс еще $700 млн. долга за поставки на правый берег. Поэтому Петков и обратился в суд, чтобы избежать этого сценария.

По его словам, ликвидация Moldovagaz не означает, что Молдова останется без газа, наоборот, это избавит республику "от бремени".
  • Сегодня, 07:31
  • DTV
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