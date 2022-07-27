Сотрудники школы стоматологии Пенсильванского университета Великобритании разработали жвачку, способную, согласно их выводам, снизить риск распространения вируса COVID-19, пишет mk.ru
По словам профессора высшего учебного заведения Генри Дэниелла, чьи слова приводят журналисты издания Penn Today, жвачка содержит мембранный белок, известный в ученой среде как ангиотензинпревращающий фермент-2. Это вещество было искусственно выращено из клеток салата латук.
По утверждению англичан, их выводы оказались не так просты, как могло бы показаться на первый взгляд. Например, ученые использовали для исследования в том числе слюну людей, зараженных "Омикроном" и "Дельтой". Эта самая слюна цеплялась как раз за рецепторы жвачки, что уменьшало возможность заражения в полости рта практически полностью - на 95%.