Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) объявило о расторжении контракта на поставку 240 тыс. т пшеницы с Украины, которые были закуплены в декабре прошлого года.
Как передает Reuters, ссылаясь на собственные источники, четыре партии зерна не успели загрузить из-за начала боевых действий на Украине. При этом в контракте не было пункта о форс-мажорных обстоятельствах, пишет eadaily.com
«Главное управление Египта по поставкам сырьевых товаров освободило торговые компании Nibulon и Inerco от контрактных обязательств по поставке четырех партий пшеницы, несмотря на отсутствие в договоре пункта о форс-мажоре», — передает агентство.
Также сообщается о том, что в декабре четыре теперь отмененных поставки стоили Египту от $ 346 до $ 360 за тонну с учетом доставки, однако в апреле GASC заплатила $ 494,25 за тонну пшеницы. Еще одна партия зерна уже загружена и ожидает отправки из порта Черноморска в рамках достигнутых соглашений России и Украины.
В конце прошлой недели глава МИД России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом в Египет. Напомним, Египет нарастил закупки российской пшеницы почти в три раза – с 41 тыс. до 114,6 тыс. тонн. Также сообщалось, что Египет захотел вступить в БРИКС. Банки Египта решили подключить к российской платежной системе «Мир», пишет "Взгляд"
Депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины, указывал, что Россия ясно понимает, какие проблемы с продовольствием возникают у ее близких партнеров в Африке, например – у Египта, и всячески содействует улучшению ситуации: «Сделка станет еще одним сигналом Москвы африканским странам с тем, чтобы они понимали: кто им друг, а кто враг».