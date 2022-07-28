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Когда решится проблема сельскохозяйственных земель и регистрации транспорта в Приднестровье - NOI MD

Когда решится проблема сельскохозяйственных земель и регистрации транспорта в Приднестровье - NOI MD

Срок действия нескольких протокольных решений, подписанных Кишиневом и Тирасполем, истекает 1 сентября. Если они не будут продлены, фермеры Республики Молдова, владеющие землей на левом берегу Днестра, больше не смогут работать на своих землях. Нельзя также будет регистрировать автомобили с нейтральными номерами. Журналисты Noi.md попросили сотрудников Бюро по вопросам реинтеграции Молдовы прокомментировать создавшуюся ситуацию.

По данным приднестровских властей, срок действия нескольких протокольных решений, подписанных Кишиневом и Тирасполем, истекает 1 сентября. Если они не будут продлены, фермеры Республики Молдова, владеющие землей на левом берегу Днестра, больше не смогут работать на своих землях. Нельзя также будет регистрировать автомобили с нейтральными номерами, а школы с обучением на госязыке в регионе больше не смогут функционировать, пишет Noi.md

"Следует отметить, что аналогичная проблема существовала в период 2017-2018 годов, когда фермерам Дубоссарского района не разрешалось обрабатывать свою землю. По итогам переговоров, проведенных сторонами, был восстановлен доступ фермеров Дубоссарского района к принадлежащим им землям, расположенным на трассе Тирасполь-Рыбница.

Безусловный доступ владельцев сельскохозяйственных земель получен сроком на 20 лет, с выдачей в ближайший период необходимых документов на обработку земель и начало их использования с 1 августа 2018 года. С 2014 года собственники не имели доступа к своим землям, а до этого право пользования устанавливалось ежегодно.

Учитывая тот факт, что недавно Тирасполь выступил с рядом предостережений на этот счет, мы попросили сотрудников Бюро по вопросам реинтеграции прокомментировать создавшуюся ситуацию.

По их словам, протокольные решения, подписанные в 2017-2018 годах и направленные на обеспечение нормального функционирования школ с преподаванием на государственном языке в Приднестровском регионе, доступ фермеров Дубоссарского района к своим сельскохозяйственным участкам, расположенным вдоль трассы Каменка-Тирасполь, документация с нейтральными номерами некоммерческого транспорта из Приднестровья и т.д., не имеют сроков применения.

«Несмотря на этот факт, Тирасполь необоснованно обусловил доступ к сельскохозяйственным угодьям до текущего 1 сентября и в течение последних 8 месяцев намеренно ограничивает деятельность пунктов регистрации транспортных средств в городах Тирасполь и Рыбница. В целях проведения дискуссий по этим темам и обеспечения непрерывного выполнения обязательств, согласованных в ходе недавнего переговорного процесса Тирасполю было предложено провести новую встречу на уровне политических представителей Кишинева и Тирасполя», - говорится в ответе редакции Noi.md.
  • Сегодня, 09:01
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