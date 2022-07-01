Родители первоклассников получат материальную помощь от компании «Шериф». На данный момент заявления о приёме ребёнка в 1-й класс написал 4031 родитель, сообщает novostipmr.com
Заявление на получение материальной помощи на первоклассника можно подавать с завтрашнего дня, 29 июля. Их будут принимать в школах. Те родители, которые написали заявление на приём ребёнка в 1-й класс и сдали все необходимые документы, приходят с паспортом и номером расчётного счёта (не банковской карты, а именно счёта). Если его нет, то нужно его открыть в любом из банков и только после этого идти в школу.
Те, кто еще не написал заявление о приёме ребёнка в первый класс, сразу будут подавать оба документа – и на поступление, и на выплату помощи.
Помощь от фирмы «Шериф» получит каждый первоклашка – в размере 100 долларов, или 1610 рублей (официальный курс ПРБ – 16,1 руб.).
«Деньги будут перечислены на расчётные счета наших родителей. Заявления на выплату этой помощи принимаются с 29 июля по 5 августа включительно. И они поступят на счета родителей после 10 августа. Те, кто подали заявления в школу, идут туда и там подают заявления на выплату этой помощи. Это первый этап, второй – до 5 сентября (для тех, кого сейчас нет в республике или он не может написать заявление). И материальную помощь они получат уже в сентябре», – отметила министр просвещения Светлана Иванишина.
На данный момент заявления о приём ребёнка в 1-й класс написал 4031 родитель. Это 85% от тех, кто должен это сделать. В Минпросе просят поторопиться.
«Хотелось бы попросить родителей как можно быстрее написать заявление в школу, и тогда они и раньше получат компенсацию», – сказала министр.
Заявления на материальную помощь будут принимать с 9:00 до 16:00 с понедельника по пятницу.
В ведомстве подчеркнули, что выплаты будут только для граждан ПМР. Дети беженцев получат бесплатные наборы канцтоваров и иные необходимые принадлежности по другим направлениям оказания помощи.