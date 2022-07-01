Dnestr.TV

 
0

Минсоцзащиты представило победителей конкурса общественно полезных проектов по оказанию социальных услуг

Минсоцзащиты представило победителей конкурса общественно полезных проектов по оказанию социальных услуг

Министерство по социальной защите и труду подвело итоги повторного конкурса общественно полезных проектов по оказанию социальных услуг, сообщает пресс-служба ведомства.

Свои предложения по поддержке людей с инвалидностью представили общественные организации УПП «Маяк». «Базовый центр реабилитации и консультирования ОСОРЦ» и Общественная организация «В помощь детям с ограниченными возможностями здоровья «Цветик-Семицветик»

Изначально данный конкурс был объявлен 2 июня текущего года, но в итоге не состоялся. В связи с этим 20 июня был объявлен повторный конкурс. 14 июля комиссия, куда вошли представители Минздрава, Минпроса, Минэкономразвития и Минсоцзащиты рассмотрели заявки, поданные общественными организациями.

Итоги конкурса

По направлению деятельности «организация занятости инвалидов по зрению» победителем стала республиканская общественная организация «Общество слепых Приднестровья». Тема проекта – трудоустройство незанятых инвалидов по зрению и улучшение санитарно-гигиенических условий труда в ООО УПП «Маяк».

По направлению деятельности «оказание социальных услуг семьям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, а также инвалидам с детства в возрасте до 30 лет, страдающим аутизмом» победили две общественные организации.

НП «Базовый центр реабилитации и консультирования ОСОРЦ» представил проект на тему «Развитие системной комплексной модели помощи семьям с детьми с расстройством аутистического спектра (РАС) и молодым людям с психоневрологическими отклонениями в развитии».

Общественная организация «В помощь детям с ограниченными возможностями здоровья «Цветик-Семицветик» победила с проектом предложения о создании ресурсного учебно-методического центра по обучению и оказанию консультативно-методической помощи по вопросам работы с детьми с аутизмом и с их семьями.

По направлению деятельности «оказание социальных услуг семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении» принято решение объявить дополнительный конкурс по определению лучшего общественно полезного проекта.

Финансирование расходов на оказание социальных услуг победивших в конкурсе общественных организаций осуществляются за счет средств республиканского бюджета на основании подписанных договоров с Министерством по социальной защите и труду и в соответствии с Постановлением Правительства «Об утверждении Положения об особом порядке заключения договоров на оказание социальных услуг».
  • Вчера, 19:51
  • DTV
  • Просмотров: 37
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • ПРБ представил информацию по величине средневзвешенного ...
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Гражданам Молдовы разрешили получать вид на жительство ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Президент ПМР: О работниках МИД, взаимоотношениях с Киш ...
  • В Молдове могут перестать выдавать водительские права
  • Стильная, современная и удобная мебель для Вашего дома
  • Такая разная "политика памяти"
  • Семен Коган об изменениях в Бендерах, о себе и о своих ...
  • Ромские общинные медиаторы, как фактор позитивных измен ...
  • ПРБ представил информацию по величине средневзвешенного ...
  • Утвержден производственный календарь и плановое количес ...
  • Гражданам Молдовы разрешили получать вид на жительство ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна