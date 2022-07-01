Министерство по социальной защите и труду подвело итоги повторного конкурса общественно полезных проектов по оказанию социальных услуг, сообщает пресс-служба ведомства.
Свои предложения по поддержке людей с инвалидностью представили общественные организации УПП «Маяк». «Базовый центр реабилитации и консультирования ОСОРЦ» и Общественная организация «В помощь детям с ограниченными возможностями здоровья «Цветик-Семицветик»
Изначально данный конкурс был объявлен 2 июня текущего года, но в итоге не состоялся. В связи с этим 20 июня был объявлен повторный конкурс. 14 июля комиссия, куда вошли представители Минздрава, Минпроса, Минэкономразвития и Минсоцзащиты рассмотрели заявки, поданные общественными организациями.
Итоги конкурса
По направлению деятельности «организация занятости инвалидов по зрению» победителем стала республиканская общественная организация «Общество слепых Приднестровья». Тема проекта – трудоустройство незанятых инвалидов по зрению и улучшение санитарно-гигиенических условий труда в ООО УПП «Маяк».
По направлению деятельности «оказание социальных услуг семьям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, а также инвалидам с детства в возрасте до 30 лет, страдающим аутизмом» победили две общественные организации.
НП «Базовый центр реабилитации и консультирования ОСОРЦ» представил проект на тему «Развитие системной комплексной модели помощи семьям с детьми с расстройством аутистического спектра (РАС) и молодым людям с психоневрологическими отклонениями в развитии».
Общественная организация «В помощь детям с ограниченными возможностями здоровья «Цветик-Семицветик» победила с проектом предложения о создании ресурсного учебно-методического центра по обучению и оказанию консультативно-методической помощи по вопросам работы с детьми с аутизмом и с их семьями.
По направлению деятельности «оказание социальных услуг семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении» принято решение объявить дополнительный конкурс по определению лучшего общественно полезного проекта.
Финансирование расходов на оказание социальных услуг победивших в конкурсе общественных организаций осуществляются за счет средств республиканского бюджета на основании подписанных договоров с Министерством по социальной защите и труду и в соответствии с Постановлением Правительства «Об утверждении Положения об особом порядке заключения договоров на оказание социальных услуг».