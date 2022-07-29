Колоритную композицию о герое молдавских сказаний исполнили неуёмные «Аврамов-Band» в музыкально-благотворительном проекте «Мелодия добра». Песня на молдавском языке воспевает одного из основных персонажей молдавского фольклора – витязя Фэт-Фрумоса.
«Этот мифический человек обладает множеством качеств, которые помогают ему в борьбе со злом. При этом он остаётся верен своим принципам и вопреки всему несёт мир и добро людям. Наша песня о том, что в каждом из нас живёт Фэт-Фрумос», - рассказал РИА Новости Приднестровья лидер коллектива "Аврамов-Band" Евгений Аврамов.
Авторами текста выступили Евгений Аврамов и директор Чобручской школы № 2 Александр Василатий. Музыку написал композитор Олег Хереску, аранжировка принадлежит Роману Казаку.
В съёмках были задействованы артисты Приднестровского государственного театра драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой, а также участники тираспольского отделения российского байкерского клуба «Ночные волки».
Цель «Мелодии добра» не только ближе познакомить жителей республики с творчеством приднестровских исполнителей, но и привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями, а также оказать помощь воспитанникам Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, расположенного в Бендерах. В нём проживает 51 ребёнок, большинство сироты. У всех тяжёлые неврологические заболевания: умственная отсталость, различные формы детского церебрального паралича, аутизм.
Команда «Аврамов-Band»призывает приднестровцев принять участие в проекте «Мелодия добра» и тем самым помочь детям из Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов.
Денежные средства можно перечислить с помощью мобильного платежа.
Также желающие помочь воспитанникам центра могут это сделать,перечислив денежные средства на специальный счёт учреждения. Для этого следует обратиться в любой банк республики.
Реквизиты:
ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов»
г. Бендеры, ул. Луначарского, 6
Ф. к. 0300040562
фил. 6707 в ЗАО «Приднестровский Сбербанк» г. Бендеры
р/с. 218 838 000 000 000 9
кор. счет. 2021 000 0094 КУБ 38
Пользователи мобильных банковских приложений могут переслать деньги при помощи функции «Платёжное поручение» или обратившись в любое отделение банка (обменный пункт).
За более подробной информацией можно обратиться в Реабилитационный центр г. Бендеры по телефону 0 (552) 77-9-66.