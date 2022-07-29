Бывший президент Молдовы Игорь Додон остается под домашним арестом, в пятницу Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос его адвокатов, оставив в силе решение первой инстанции, сообщил журналистам прокурор Петр Ярмалюк.
Апелляционная палата Кишинева пять часов рассматривала прошение адвокатов бывшего президента об отмене решения от 20 июля о продлении ему домашнего ареста ещё на 30 суток (до 20 августа), сообщает РИА Новости
"Суд отклонил апелляцию защиты бывшего президента и оставил в силе предыдущее решение о продлении срока домашнего ареста сроком на 30 суток. Кроме того, судьи ограничили Додону общение, в том числе с прессой. Апелляционная палата приняла во внимание эти доводы прокуроров", - заявил Ярмалюк.
Кроме того, как утверждает Ярмолюк, политику также ограничили общение, в том числе с представителями СМИ.
Ранее бывший президент Молдовы пожаловался, что ему могут запретить общаться с прессой. По его словам, запугивание населения внешними угрозами выгодно западным странам, одобряющим любое обострение в стране, а также молдавскому правительству, которое сейчас не в состоянии справиться со стремительным ухудшением экономической ситуации.
До этого сообщалось, что суд в Кишиневе продлил домашний арест Додону на 30 суток, отказавшись при этом запрещать ему общаться с журналистами и пользоваться телефоном. По мнению адвоката Додона, изначальное решение суда о домашнем аресте доказывает невиновность экс-президента.
В конце мая бывший лидер Молдовы был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, государственной измене и финансировании политической партии преступной группировкой. Сам Додон обвинения не признает.