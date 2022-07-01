По сообщению республиканского гидрометцентра, сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха по северу республики составит +30...+32°С, по югу +31...+33°С.
***По оперативным данным Минсельхозприроды на 29 июля, жатва в Приднестровье приближается к финишной черте. Зерновые и зернобобовые культуры I группы убраны на 98,3 % от посевной площади, средняя урожайность составила 30 ц/га.
***Минсельхозприроды разрабатывает меры господдержки для производителей куриного яйца и мяса. Среди предложений - предоставление дополнительных земельных участков и льготных кредитов. Самое крупное хозяйство по производству куриного яйца – КФХ «Туртурика Р. Ф.», находится в селе Дзержинское Дубоссарского района. Для наращивания объемов производства куриных яиц организацией в июне 2022 года закуплено 25 тысяч голов суточных цыплят яичного направления. К октябрю-ноябрю текущего года планируется получить первые яйца от ввезенного поголовья. Производство планируется довести до 20 тысяч яиц в день.
***Ежегодный автомотопробег памяти пройдёт в Приднестровье. Участники проедут по боевым местам 1941-1945 и 1990-1992 годов. Организаторы – патриотические общественные организации и мотоклуб «Ночные волки». Пробег входит в цикл мероприятий, посвященных 32-й годовщине образования нашей республики, 31-й годовщине создания Вооружённых Сил ПМР и 30-летию миротворческой операции. Маршрута два: Дубоссары – Григориополь – Парканы – Бендеры – Тирасполь и Дубоссары – Роги – Рыбница.
***В Рыбнице защитникам Приднестровья вручили юбилейные медали.За вклад в отражение агрессии против Приднестровья, самоотверженность и героизм медали защитникам вручили глава города Виктор Тягай, председатель Совета народных депутатов Вадим Лозовский и председатель Союза защитников Сергей Гарбузняк.
***В Каменке наградили победителей и участников конкурса рисунков «Приднестровье - Родина моя!». В доме-музее Героя Советского Союза И. Н. Коваля состоялось мероприятие, посвящённое 30-летию миротворческой операции.
***Образцовые танцевальные коллективы парканского Дома культуры «Юникс-Ритм», «Непоседы» и детский вокальный ансамбль «Капель» приняли участие в Международном фестивале «Солнечная Олимпия». Он проходил в болгарском городе Кранево. Всего в фестивале приняли участие около 600 человек из 6 стран.
***Корреспондент газеты «Приднестровье» Павел Миров представляет на страницах субботнего номера интервью с сопредседателем Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олегом Беляковым. Читатели узнают, в чем заключается уникальность миротворческого формата, в каких условиях несут службу воины-миротворцы и с какими вызовами столкнулась миссия в наши дни.
***30 июля на пляже у подножия Бендерской крепости состоится большой спортивно-развлекательный праздник "Днестр - река мира", посвященный 30-й годовщине ввода миротворческих сил. Начнется концертная программа с выступления юбилейного вокально-инструментального ансамбля "Днестр", сменят его творческие коллективы города. А завершать программу будет световое огненно-пиротехническое шоу. Начало в 19-00.
***30 июля в 19.30 в цитадели Бендерской крепости будет звучать Музыка из кинофильмов OCKAR . Молдавский Национальный Молодежный Оркестр под управлением дирижера Андриано Мариан и 70 молодых музыкантов из Европы, Молдовы, Украины и Приднестровья, солистов с обоих берегов Днестра исполнят 20 саундтреков самых известных композиторов мировой киноиндустрии. Вход платный - 200 руб .Дети до 7 лет бесплатно.
***30 июля в Екатерининском парке, сценическая площадка,пройдёт концерт муниципального ансамбля песни и танца «Приетения» г. Бендеры. Начало 19:00. Вход свободный. Зрителям представят лучшие номера коллектива разных лет
***31 июля в Рыбнице отпразднуют "День Нептуна" на городском пляже. Начало 17:00. Зрителей ждёт концерт, пенная вечеринка, конкурсы с призами и многое другое.
***31 июля в Днестровске на городском пляже пройдут состязания по жиму лёжа, становой тяге, армрестлинге. Детей ждут спортивные игры и развлечения.
***1 августа в Дубоссарах в Мамином парке пройдёт акция «Полей дерево». Её проводит молодежное крыло дубоссарского отделения Общеприднестровского народного форума при поддержке городских властей, сообщает пресс-служба дубоссарской госадминистрации.Начало акции в 10:00. Помочь защитить деревья от жары могут все желающие. При себе необходимо иметь ведра.