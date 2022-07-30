Рабочая группа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, возглавляемая и. о. министра Олегом Дилигулом, посетила крупные птицеводческие предприятия Дубоссарского района. Среди предложений: предоставление дополнительных земельных участков для производства кормов, обеспечение государством гарантий по защите внутреннего рынка, предоставление льготных кредитов с низкой процентной ставкой не только под основные средства, но и под оборотные.
Цель поездки – изучить потенциал предприятий по наращиванию объемов производства мяса и куриного яйца. Специалисты ведомства побывали на предприятиях: ООО «Пиазис», ООО «Темп-групп», ООО «Куш», КФХ «Годя Г. Н.», КФХ «Туртурика Р. Ф.». Эти организации являются лидерами по производству куриного мяса и яйца в республике,сообщает пресс-служба Минсельхозприроды
Основная часть предприятий сосредоточена на бройлерном производстве птицы. Фермеры используют напольную систему содержания. Такая технология разведения кур обходится дешевле, сохранность поголовья за период выращивания составляет 97-98 %. Но при этом возрастают затраты на электричество (обогрев, освещение). В птичниках поддерживается микроклимат, обеспечивается световой режим и соблюдается рацион кормления.
Племенной материал для разведения бройлеров, а это суточные цыплята, ввозится из Молдовы и стран Европы. Забой птицы осуществляется в 50-ти дневном возрасте, живой массой 2,2-2,8 кг на собственных аттестованных бойнях. Имеются цеха по переработке мяса и производству полуфабрикатов. Вся мясная продукция поступает на местные рынки и в торговые сети. Главные преимущества разведения кур на мясо – короткий срок выращивания товарной продукции.
Имеющиеся мощности предприятий в полном объеме обеспечивают потребность населения в охлажденном курином мясе. Дефицита на рынке не ощущается. В случае необходимости есть возможность расширения производства с введением в эксплуатацию дополнительных производственных помещений.
Рабочая группа посетила и крестьянское (фермерское) хозяйство, специализирующееся на выведении цыплят и утят для реализации их на внутреннем рынке, в основном для удовлетворения нужд личных подсобных хозяйств населения. В наличии имеется собственное маточное поголовье уток и кур, инкубаторий для вывода молодняка.
На сегодняшний день производители куриного яйца (с учетом производства яйца в личных подворьях) обеспечивают около 30% потребности населения в курином яйце. Большая часть куриного яйца импортируется.
Актуальной на сегодняшний день является проблема, связанная с дефицитом на рынке отечественного куриного яйца. Рост цен на импортное яйцо связан с увеличением в соседних странах тарифов на газ и электроэнергию, необходимые для работы инкубаторов и птичников, ГСМ, ростом цен на корма, кормовые добавки, ветеринарные препараты.
Самое крупное хозяйство по производству куриного яйца – КФХ «Туртурика Р. Ф.», находится в селе Дзержинское Дубоссарского района. Для наращивания объемов производства куриных яиц организацией в июне 2022 года закуплено 25 тысяч голов суточных цыплят яичного направления.
К октябрю-ноябрю текущего года планируется получить первые яйца от ввезенного поголовья. Производство планируется довести до 20 тысяч яиц в день. Для посадки птицы закуплены и установлены 2 современные клеточные батареи, предназначенные для содержания кур-несушек в промышленных объемах. Клетки смонтированы с кормушками и поилками, установлен транспортер для автоматического сбора яйца. Внутри птичника будет поддерживаться определенная температура и влажность.
Конструкция батареи для клеточного содержания кур-несушек позволяет достигать высоких показателей продуктивности птицы, яйценоскости и вместе с тем минимизировать затраты труда, корма и энергии на единицу продукции. Клеточное содержание птицы имеет ряд преимуществ перед напольным и является более интенсивным способом содержания.
Это позволяет увеличить эффективность использования помещений и выдерживать санитарно-гигиенические требования на высоком уровне. В настоящее время ведутся заключительные работы по введению в эксплуатацию производственного помещения.
Рабочей группой министерства по итогам обследования птицеводческих организаций до производителей была доведена информация о действующих мерах господдержки. Были выслушаны предложения, которые смогут способствовать повышению заинтересованности птицеводов в наращивании объемов производства.
Среди предложений: предоставление дополнительных земельных участков для производства кормов, обеспечение государством гарантий по защите внутреннего рынка, предоставление льготных кредитов с низкой процентной ставкой не только под основные средства, но и под оборотные.
Минсельхозприроды совместно с Минэкономразвития данные предложения будут изучены и выработаны меры, способствующие созданию оптимальных условий для развития как птицеводческой отрасли в целом, так и организаций по выращиванию кур яичного направления для увеличения объемов производства отечественного куриного яйца.