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Председатель Госдумы : "За удар по колонии в Еленовке отвечают Зеленский и Вашингтон"

Председатель Госдумы : "За удар по колонии в Еленовке отвечают Зеленский и Вашингтон"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ответственными за обстрел СИЗО в Еленовке являются президент Украины Владимир Зеленский и его покровители в Вашингтоне. В Министерстве обороны США выразили уверенность в том, что украинские военные «не хотели» наносить удар по исправительной колонии.

Как написал спикер 30 июля в своем личном Telegram-канале, высокоточный удар по колонии был произведен с целью «не допустить нового Нюрнбергского процесса», пишет eadaily.com

«За ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят президент Зеленский и Вашингтон. Сделано это с одной целью: не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные нацисты-азовцы стали бы давать показания. Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались», — заявил Володин.

Он также подчеркнул, что показания пленных украинских боевиков о совершенных ими зверствах привели бы к требованиям «привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО».

Напомним, что в ночь на 29 июля нанесли удар высокоточными реактивными снарядами РСЗО HIMARS по Еленовке в Донецкой Народной Республике.

Целью атаки стала исправительная колония № 120, расположенная в данном населенном пункте, в которой содержались несколько сотен сдавшихся на мариупольской «Азовстали» боевиков нацистской группировки «Азов» (запрещена в РФ).

По последним данным Штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела колонии погибли 53 человека, еще 75 получили ранения.

Как сообщало EADaily ранее в Министерстве обороны США выразили уверенность в том, что украинские военные «не хотели» наносить удар по исправительной колонии в Еленовке (ДНР), в результате которого погибли пленные военнослужащие и боевики «Азова». Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий комментарий высокопоставленного представителя Пентагона.

«Если это был удар с украинской стороны, уверяю вас, они не хотели этого делать», — заявил он.

При этом представитель американского военного ведомства заявил журналистам на брифинге, что у него нет информации об обстреле колонии в Еленовке кроме той, которая имеется в СМИ.

Представитель Пентагона пообещал, что США будут и дальше помогать Украине боеприпасами к РСЗО HIMARS, сообщает РИА «Новости.

По словам чиновника, США постоянно контактируют с Украиной по поводу уровня боеприпасов, так как «хочет убедиться, что у них есть то, что им нужно на поле боя».

«Мы действительно уверены в процессе оказания им помощи в обеспечении безопасности с тем, чтобы быть и далее способными отвечать на их нужды», — сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что США намерены обеспечить Украину запчастями для военных самолетов советского и украинского производства, а также планируют в августе передать новую партию беспилотников Phoenix Ghost.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинская армия «сейчас как никогда» нуждается в «неотложной помощи» Запада в вопросе поставок оружия, так как «речь идет о решающем этапе конфликта». Он также сообщил, что Украине будут предоставлены четыре HIMARS. Западные страны, по его словам, будут и дальше изыскивать способы поддержки Киева.
  • Сегодня, 12:18
  • DTV
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