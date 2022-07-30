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Законопроект о выплате 13-й пенсии внесут в Госдуму осенью

Законопроект о выплате 13-й пенсии внесут в Госдуму осенью

В Госдуму осенью группа депутатов внесет законопроект «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях»», который предполагает выплату 13-й п енсии. Так называемую 13-ю пенсию, предлагается выплачивать пожилым гражданам раз в год к новогодним праздникам в декабре, отмечает издание gazeta.ru. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на аппарат фракции «Справедливой России — За правду».

Дополнительную, так называемую 13-ю пенсию, предлагается выплачивать пожилым гражданам раз в год к новогодним праздникам в декабре, отмечает издание.

Документом также предлагается увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости лицам, достигшим 70 лет. На данный момент она выплачивается пожилым людям с 80 лет.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что, по данным глобального индекса AgeWatch, Россия занимает 65-е место из 96 стран по уровню социального и экономического благополучия пожилых людей, при этом Белоруссия с меньшим ВВП находится на 64-й строчке, а Венгрия с таким же ВВП на душу населения, как у России, занимает 39-е место.

По словам главы фракции «Справедливая России — За правду» Сергея Миронова, установление дополнительной страховой пенсии по старости позволит повысить уровень благосостояния граждан этой категории, а также будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении людей, которые всю свою жизнь работали для развития РФ.

По его оценке, для реализации данной инициативы может потребоваться 654,8 млрд руб.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ направит регионам свыше 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума.
  • Сегодня, 15:24
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