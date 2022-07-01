1 августа в Приднестровье отмечается День памяти и скорби по погибшим и умершим защитникам Приднестровской Молдавской Республики. Приднестровцы вспоминают тех, кто отдал свою жизнь ради мира. Гвардейцы, ополченцы, бойцы ТСО, казаки, добровольцы и мирные жители стали жертвами молдавской агрессии. Война, развязанная Кишинёвом в 1992 году, унесла жизни сотен человек.
В этот день в городах и районах республики пройдут торжественные мероприятия: митинги, возложения цветов к могилам защитников, а также шествия «Бессмертного полка».
С портретами павших защитников ПМР завтра пройдут в нескольких городах:
Тирасполь – с 07:30 до 07:45 – от кинотеатра «Тирасполь» до Мемориала Славы, где в 08:00 начнётся митинг-реквием «Память сердца» и церемония возложения цветов.
Бендеры – в 7:50 на площади Освобождения будет сформирована колонна, которая в 8:00 начнёт свое шествие к Мемориалу Памяти и Скорби. В 8:20 там пройдёт митинг и церемония возложения цветов. (На время движения колонны движение автотранспорта по улицам Суворова, Тираспольской и Котовского будет приостановлено).
Дубоссары – в 8:00 начнётся шествие колонны «Бессмертного полка» от госадминистрации на площади Победы к Мемориалу Воинской Славы, где затем пройдёт церемония возложения цветов.
Каменка – в 9:00 акция «Бессмертный полк защитников Приднестровья» пройдёт у Мемориала Славы в парке культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна. Потом там будет митинг памяти и возложение цветов.
Почтут память защитников родины и в других городах республики. Так, в Слободзее 1 августа в 09:00 митинг-реквием «А сердцу по-прежнему горько» состоится у Мемориала Славы в молдавской части города.
В Днестровске митинг начнётся в 9:00 на бульваре «Энергетиков», у памятника воинам-освободителям.
В Григориопольском районе церемония возложения цветов пройдёт в 08:00 на Мемориале участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участникам боевых действий 1992 года у села Дороцкое («Мальчик»). Затем в 08:30 начнётся торжественный митинг и церемония возложения цветов в Григориополе у мемориала «Скорбящая мать».
В Рыбнице церемония возложения цветов намечена на 08:30 на мемориальном комплексе защитникам Приднестровья и воинам-афганцам.