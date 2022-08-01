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C 1 августа в аэропорт Кишинева будут пускать только путешественников

C 1 августа в аэропорт Кишинева будут пускать только путешественников

С 1 августа в аэропорту Кишинева вводят новые меры безопасности в связи с участившимися сообщениями о «бомбах». В здание будут пускать только персонал аэропорта и путешественников, а для входа и выхода выделят отдельные коридоры, сообщили в Пограничной полиции.

Как отметили в полиции, в аэропорт будут пускать только тех, у кого есть билет. Кроме этого, при входе в здание будут стоять сканеры для проверки ручной клади и багажа. Аэропорт будут патрулировать кинологи с служебными собаками, а парковку разрешат только в специально оборудованных местах.

За последний месяц правоохранители получили более 20 сообщений о минировании аэропорта Кишинева.

Начальник отдела расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма, Национального следственного инспектората Олег Ожог рассказал Agora, что пока задержали трех подозреваемых, сообщавших по телефону об угрозах взрыва.

Сложнее установить авторов сообщений, отправленных по электронной почте, утверждают правоохранители. «Мы считаем, что цель этих людей — дестабилизировать и без того напряженную ситуацию, внушить гражданам мысль о том, что власти не могут навести порядок. Уверяю вас, что это не так, и мы скоро установим личность этих людей», — сказал Ожог.

newsmaker.md
  • Сегодня, 10:08
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