Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, который первым в рамках реализации "продуктовой сделки" вышел с грузом зерновых с Украины, должен прибыть к Стамбулу 2 августа, сообщили в Минобороны Турции.
"Судно, груженное кукурузой, которое в понедельник вышло из Одессы, ожидается в Стамбуле во вторник", - цитирует сообщение tass.ru
Управление стратегических коммуникаций ВС Украины подтвердило, что судно покинуло порт Одессы.
"В понедельник, 1 августа, утром первое судно с украинским зерном уже покинуло Одессу. Им стал сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, который должен перевезти зерно в Ливан", - цитирует его сообщение украинское издание "Апостроф".