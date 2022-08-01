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Минобороны Турции: Первое судно с зерном покинуло порт Одессы

Минобороны Турции: Первое судно с зерном покинуло порт Одессы

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, который первым в рамках реализации "продуктовой сделки" вышел с грузом зерновых с Украины, должен прибыть к Стамбулу 2 августа, сообщили в Минобороны Турции.

"Судно, груженное кукурузой, которое в понедельник вышло из Одессы, ожидается в Стамбуле во вторник", - цитирует сообщение tass.ru

Управление стратегических коммуникаций ВС Украины подтвердило, что судно покинуло порт Одессы.

"В понедельник, 1 августа, утром первое судно с украинским зерном уже покинуло Одессу. Им стал сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, который должен перевезти зерно в Ливан", - цитирует его сообщение украинское издание "Апостроф".
  • Сегодня, 10:19
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